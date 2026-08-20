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賴：國軍增第3類戰鬥加給4000元 在野：退休警消賴著不給

台灣新聞組／台北20日電
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民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，照顧辛苦的軍人是朝野共同目標，但立法院早已通過相關...
民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，照顧辛苦的軍人是朝野共同目標，但立法院早已通過相關修法，行政院至今遲未編列警消退休金。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德宣布國軍新增第3類戰鬥部隊加給，每月4000元並擴及相關單位；同時在野質疑政府未依法編列退休警消等預算，引發待遇爭議。

賴清德總統昨日宣布從7月1日起，國軍部隊新增「第3類戰鬥部隊加給」各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元（台幣，下同）加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第3類戰鬥加給。

賴總統昨日赴陸軍234旅勗勉漢光演習參演部隊，聽取官兵心得，並在致詞時宣布從7月1日起，新增第3類戰鬥部隊加給4000元。同時從7月1日起，服役於戰鬥部隊的義務役官兵，也可比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

賴總統也提到，自己上任後，持續調整國軍官兵的待遇。去年核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等5項加給；今年2月核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。他始終堅信，國家的安全，需要堅實的國防；堅實的國防，依靠的是受到尊敬、沒有後顧之憂的國軍官兵。

目前第一類戰鬥部隊加給針對第一線作戰部隊，每月領取1萬2000元；第二類戰鬥部隊加給提供給戰鬥支援部隊，每月支領7000元。新增的第3類加給提供給作戰持續力單位，每月支領4000元。

國防部表示，「戰鬥部隊」的定義已修正為：「以聯合作戰型態，直接與敵軍從事作戰，或協同作戰部隊提供戰鬥支援，及提供作戰持續力之部隊，如提供打擊火力支援，作戰能力需求及戍守重要政經及關鍵基礎設施等。」

國民黨立委徐巧芯昨稱支持，但也提醒這與立院三讀通過的法案有差距，應該要依法行政；民眾黨主席黃國昌則呼籲，請賴總統不要遺忘退休警消，賴政府迄今都「賴著不給」，快要欠錢欠到中秋節了，民眾黨今將陪同退休警消到政院表達心聲。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，照顧辛苦的軍人是朝野共同目標，然而立法院早已通過相關修法，行政院至今遲未編列警消退休金、軍人加薪預算，請問賴政府還要賴帳到何時？同樣是行政院認定違憲的法案，退休公教人員的差額都已完成補發，難道警消是二等公民嗎？

精華 FAQ

  • 賴清德宣布自7月1日起，國軍新增第3類戰鬥部隊加給，每名官兵每月可領4000元，適用於提供作戰持續力的相關單位，也同步納入義務役戰鬥部隊官兵。

  • 國防部說，第3類戰鬥加給適用於戰傷醫療、化學、工兵、憲兵，以及關鍵基礎設施守備等單位，重點是支援戰場持續作戰與重要設施防護。

  • 在野黨肯定照顧軍人，但指行政院遲未編列退休警消與軍人加薪預算，批評政府對退休警消「賴著不給」，並質疑同樣爭議法案為何退休公教可補發、警消卻被拖延。

賴清德 退休 國防部

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