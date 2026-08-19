挺陳幸妤9月鍘美藝術節登場 網友問看不看阿扁神回5字

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁 的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒，Threads蘇姓網友自掏腰包舉辦「鍘美藝術節」，確定9月下旬舉辦，今天日期和劇目都已公布，地點未定。有網友發文問陳水扁是否會去看戲，陳水扁親回5個字。

昨天媒體堵訪陳幸妤，也問及「網友要說去五妃街封街，辦桌、加辦歌仔戲」的看法，陳幸妤回「那無聊啦」，沒多說意見。今天有網友在Threads留言問陳水扁「鍘美案公演，阿扁總統會去看戲嗎？」陳水扁回覆，「嘜閣鬧啊啦！」（台語，別再鬧了啦）

主辦鍘美藝術節的蘇姓網友曾回應舉辦原因，他表示，不用擔心他會臨陣脫逃，「台灣經濟那麼好，只是拿損益的一小部分出來教趙姓更生人如何做人而已」。辦活動不是為了譁眾取寵或爭流量，他的工作並不需要什麼流量，這次費用由他一個人支付，「大家人來就好」。

根據蘇姓網友今天公布的「鍘美藝術節」節目內容，9月18日古都木偶戲團《包公斬駙馬》（含全套文武戲），9月20日孫凱琳歌劇團《包公鍘陳世美》，9月21日春美歌劇團《施公審負心》，9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》，演出時間為晚上7時至9時30分。