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挺陳幸妤9月鍘美藝術節登場 網友問看不看阿扁神回5字

記者楊德宜／台北即時報導
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前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒。(記者袁志豪／攝影)
前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續發燒，Threads蘇姓網友自掏腰包舉辦「鍘美藝術節」，確定9月下旬舉辦，今天日期和劇目都已公布，地點未定。有網友發文問陳水扁是否會去看戲，陳水扁親回5個字。

昨天媒體堵訪陳幸妤，也問及「網友要說去五妃街封街，辦桌、加辦歌仔戲」的看法，陳幸妤回「那無聊啦」，沒多說意見。今天有網友在Threads留言問陳水扁「鍘美案公演，阿扁總統會去看戲嗎？」陳水扁回覆，「嘜閣鬧啊啦！」（台語，別再鬧了啦）

主辦鍘美藝術節的蘇姓網友曾回應舉辦原因，他表示，不用擔心他會臨陣脫逃，「台灣經濟那麼好，只是拿損益的一小部分出來教趙姓更生人如何做人而已」。辦活動不是為了譁眾取寵或爭流量，他的工作並不需要什麼流量，這次費用由他一個人支付，「大家人來就好」。

根據蘇姓網友今天公布的「鍘美藝術節」節目內容，9月18日古都木偶戲團《包公斬駙馬》（含全套文武戲），9月20日孫凱琳歌劇團《包公鍘陳世美》，9月21日春美歌劇團《施公審負心》，9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》，演出時間為晚上7時至9時30分。

精華 FAQ

  • 活動由Threads上一名蘇姓網友自掏腰包主辦，地點尚未確定，但時間已敲定在9月下旬，並陸續公布相關劇目與演出時程。

  • 陳幸妤被問到相關封街辦戲構想時，只回「那無聊啦」；陳水扁則在網友詢問是否去看戲時，回覆「嘜閣鬧啊啦」，顯示態度都偏低調。

  • 主辦方公布4場節目，包括9月18日《包公斬駙馬》、9月20日《包公鍘陳世美》、9月21日《施公審負心》、9月22日《林投姐活捉周阿司》，皆為晚間演出。

陳水扁

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