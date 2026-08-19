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男子拍女空服員臀部稱「撥一下」 長榮航空：騷擾零容忍

記者胡瑞玲／台北即時報導
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長榮航空昨天一架台北飛往吉隆坡航班，發生乘客呼叫空服員未得到回應，竟直接用手拍空...
長榮航空昨天一架台北飛往吉隆坡航班，發生乘客呼叫空服員未得到回應，竟直接用手拍空服員臀部。長榮航空空服員示意圖，非當事人。(聯合報系資料照)

長榮航空昨天一架台北飛往吉隆坡航班，發生乘客呼叫空服員未得到回應，竟直接用手拍空服員臀部，被制止後還稱僅是「撥一下」，甚至一度不願道歉。對此，長榮航空表示，對於機上騷擾情事堅持「零容忍」，將提供員工法律與心理諮商等協助，全力維護同仁權益。

有民眾在Threads上傳影片指出，昨天一名男性乘客搭乘BR227台北飛往吉隆坡航班，航程中呼叫空服員未得到回應，竟直接用手拍空服員臀部，空服員當場制止並請該男性乘客不要觸碰她身體。

男子遭制止後先是辯稱自己只是「撥一下」，後機組人員要求該乘客道歉，男子起初態度惡劣嗆聲「我才不屑摸你們，我是要叫她（空服員）」，最後才不情願道歉。

對此，長榮航空表示，公司重視每位同仁的工作環境與執勤安全，對於機上騷擾情事堅持「零容忍」，事發當下立即由機上事務長嚴肅處理。

長榮航空指出，公司得知此事件後，第一時間即關懷當事組員，後續若員工提出需求，公司會全力提供員工相關法律與心理諮商資源等協助，以全力維護同仁權益，確保安心、尊重的職場環境。

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