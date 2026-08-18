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不還2300萬教育基金 陳幸妤：趙建銘返國要處理了

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤：趙建銘返國要處理了

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回...
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，前天更指出存入3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元(台幣，下同，約72萬美元)，趙多年前要求讓他投資理財，現在卻遲不歸還兒子；陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。

陳幸妤前天指出，從3個孩子很小的時候就以他們的名字開立帳戶，開始贈與，本來一直在她那邊保管，後來放在銀行很久，都放在定存，她沒有操作股票、投資等；因為以前感情還不錯，也都相信趙建銘，趙說給他投資理財，才交給趙保管處理，給趙的時候就是2300萬元。

陳幸妤說明，大人的事，店面贈與就贈與了，但那是她贈與給孩子的錢，而且小孩都姓趙，都是趙家的兒子孫子，以後祠堂也是他們要拜，「不能離婚以後你拿這筆錢拿去投資理財，現在三個小孩都成年人了，我覺得可以還了吧」，但趙卻說要等小孩結婚時才還，長子去問時也語焉不詳。

陳幸妤昨天受訪再說，贈與的已經確定要不回來，因為2300萬教育基金都是在孩子名下的帳戶，由趙建銘保管帳戶密碼、網銀，趙聲稱要幫孩子投資理財，除非小孩告爸爸侵占，但應該不至於走法律途徑，不可能搞成這樣子，看能不能私下解決。

今天上午9時許陳幸妤從台南市東區牙醫診所對面的住家現身後，邊過馬路邊喊「病患說我最近每天都遲到，我先去上班，中午再說」，隨即快步走入診所，並未受訪；但10時22分，她看診中仍先在Line「陳醫師群組」傳訊，「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事，有要處理就好」。

陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回...
陳幸妤今日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。(記者袁志豪／攝影)

精華 FAQ

  • 她說這筆錢原本存在3個孩子名下的帳戶，早年多放定存，因信任趙建銘，才把帳戶與資金交由他保管並代為投資理財，金額共2300萬元。

  • 她強調這是贈與給孩子的教育基金，不是夫妻共同財產，如今3個孩子都已成年，趙卻遲遲不還，還說要等孩子結婚才處理，她認為應盡快歸還。

  • 陳幸妤表示暫不想把事情鬧上法律途徑，希望先私下解決；她也在群組提到，阿嬤已告訴孩子，等爸爸回國就要處理教育基金的事。

陳水扁

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