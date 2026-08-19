毒油案火速起訴廠商 藍白齊轟：誰來究責失職政府？

國民黨文傳會主委陳以信。（本報資料照片）

中聯油脂案台中檢方快速起訴，國民黨 表示，不是起訴廠商，政府就能結案。中聯要負刑事責任，賴政府更要負監管失職的行政責任與政治責任。民眾黨主席黃國昌 也批，檢方藉對業者求處重刑，想替民進黨高官開脫責任，讓賴清德 總統所說的咎責淪為政治笑話。

國民黨文傳會主委陳以信批評，黑心廠商違法當然要辦到底，但這場食安風暴鬧到超過20萬人走上凱道怒吼，結果到了今天，等不到賴清德政府一句道歉，更沒有任何一名官員下台負責。難道油出了問題都是廠商的錯，政府監督失靈就完全沒事？「檢察官起訴黑心廠商，誰來究責失職政府？」

陳以信說，更離譜的是，食藥署公布的調查報告存在一個巨大黑洞。他指出，根據檢方的調查，中聯早在去年6月，就把巴西黃豆熱損粒驗收標準放寬十倍，此舉「間接提升BaP超標之風險」；但食藥署官方報告列出的巴西豆船批卻從今年3月才開始。

「中間消失的近十個月呢？」陳以信質疑，放寬十倍標準後，中聯到底進口多少巴西黃豆？做成多少油？賣給誰？流到哪裡？還有沒有沒被查到的問題油品？還有沒有更大的食安未爆彈？

黃國昌表示，該追究法律責任的豈止業者，中檢對涉嫌官員瀆職隻字未提，顯然就是想替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，賴清德總統所說「該咎責就咎責，絕不寬貸」，徹底淪為政治笑話。黃批評，致癌油品遭遮掩、被延宕、被縱放，甚至流入市場導致人民吃下肚，迄今哪個綠官負了什麼責任？