我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

毒油案火速起訴廠商 藍白齊轟：誰來究責失職政府？

記者鄭媁林銘翰／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨文傳會主委陳以信。（本報資料照片）
國民黨文傳會主委陳以信。（本報資料照片）

中聯油脂案台中檢方快速起訴，國民黨表示，不是起訴廠商，政府就能結案。中聯要負刑事責任，賴政府更要負監管失職的行政責任與政治責任。民眾黨主席黃國昌也批，檢方藉對業者求處重刑，想替民進黨高官開脫責任，讓賴清德總統所說的咎責淪為政治笑話。

國民黨文傳會主委陳以信批評，黑心廠商違法當然要辦到底，但這場食安風暴鬧到超過20萬人走上凱道怒吼，結果到了今天，等不到賴清德政府一句道歉，更沒有任何一名官員下台負責。難道油出了問題都是廠商的錯，政府監督失靈就完全沒事？「檢察官起訴黑心廠商，誰來究責失職政府？」

陳以信說，更離譜的是，食藥署公布的調查報告存在一個巨大黑洞。他指出，根據檢方的調查，中聯早在去年6月，就把巴西黃豆熱損粒驗收標準放寬十倍，此舉「間接提升BaP超標之風險」；但食藥署官方報告列出的巴西豆船批卻從今年3月才開始。

「中間消失的近十個月呢？」陳以信質疑，放寬十倍標準後，中聯到底進口多少巴西黃豆？做成多少油？賣給誰？流到哪裡？還有沒有沒被查到的問題油品？還有沒有更大的食安未爆彈？

黃國昌表示，該追究法律責任的豈止業者，中檢對涉嫌官員瀆職隻字未提，顯然就是想替民進黨高官的荒腔走板開脫責任，賴清德總統所說「該咎責就咎責，絕不寬貸」，徹底淪為政治笑話。黃批評，致癌油品遭遮掩、被延宕、被縱放，甚至流入市場導致人民吃下肚，迄今哪個綠官負了什麼責任？

精華 FAQ

  • 國民黨與民眾黨都認為，起訴廠商不能等同案件結束，政府還須面對監管失職的行政責任與政治責任，不能只把問題推給業者。

  • 陳以信指出，檢方調查顯示中聯早在去年6月就放寬巴西黃豆熱損粒驗收標準，但食藥署報告列出的船批卻從今年3月才開始，兩者中間約10個月的進口與流向去向不明。

  • 黃國昌認為，中檢對涉嫌官員瀆職隻字未提，反而重點放在對業者求重刑，形同替民進黨高官開脫責任，讓賴清德所說的咎責變成政治笑話。

黃國昌 賴清德 國民黨

上一則

陳幸妤：趙建銘恨陳水扁點頭關他 像柯文哲討厭賴清德

下一則

台採購F-16C/D戰機 2新機最快本周飛抵

延伸閱讀

毒油案3年前就隱匿 中聯董座擋通報 15人求重刑

毒油案3年前就隱匿 中聯董座擋通報 15人求重刑
員工早示警…隱匿毒油 陳其邁轟無良廠商「該倒就倒」

員工早示警…隱匿毒油 陳其邁轟無良廠商「該倒就倒」
賴清德稱中共介選 柯志恩：有證據就辦 高雄不信賴

賴清德稱中共介選 柯志恩：有證據就辦 高雄不信賴
致癌油食安專家會議紀錄公開 藍批衛福部長說謊

致癌油食安專家會議紀錄公開 藍批衛福部長說謊

熱門新聞

前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58
國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

2026-08-11 22:13

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首