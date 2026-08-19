我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

李灝宇繳大聯盟單季57安 把台將紀錄推向新高度

記者陳宛晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李灝宇17日三安猛打，單季57支安打寫下大聯盟台灣球員新紀錄。(路透)
李灝宇17日三安猛打，單季57支安打寫下大聯盟台灣球員新紀錄。(路透)

23歲台灣好手李灝宇的大聯盟菜鳥賽季，寫下「台灣第一」紀錄，17日單場三安打、五次上壘，本季累積57支安打，超越張育成2021年在守護者隊締造的54安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。

李灝宇目前累積六轟、30分打點，張育成同樣於2021年締造的單季九轟、39分打點，將是李灝宇接下來要挑戰的目標。

李灝宇初升大聯盟打得跌跌撞撞，6月初遭下放3A時，老虎隊教頭辛區說「下次回來大聯盟時，他會更自在。」李灝宇讓教頭的預言成真，在第二趟大聯盟之旅站穩腳步，6月以後的打擊表現，堪稱史上第一位靠打擊站穩大聯盟的台灣選手。

李灝宇今年在世界棒球經典賽熱身賽受傷，錯過爭取從大聯盟開季的機會，但也因隊友出現傷情，在4月就等到首度晉升大聯盟，當時累積83次打數敲出17支安打，打擊率只有2成05。

辛區6月初決定將李灝宇下放3A時，直言他在救火情況下被升上來，已經盡力展現在這個層級所能做到的事，同時也知道自己未來的課題，「我跟他說，他還會再回來大聯盟，雖然不知道會是何時，但我知道這段時間的經驗會讓他更加成長，下次再回來時更自在。」

李灝宇6月中旬又因隊上出現傷兵重返大聯盟，展現截然不同面貌，124次打數敲出40支安打，打擊率3成23、整體攻擊指數8成42，得點圈有人時打擊率更是高達3成47，成為隊內前段班打者，近期更開始被賦予中心棒次任務。

李灝宇之前，台灣共有六位野手站上大聯盟，張育成、胡金龍、林子偉出賽百場以上，再到近期的鄭宗哲，都是守備評價優異或具多守位優勢，李灝宇本季至今DRS（守備幫助球隊省下分數）在二壘、三壘都是負分，卻已在大聯盟獲得80場出賽，靠球棒為自己爭取出賽空間，實屬台灣野手罕見案例。

精華 FAQ

  • 他在17日單場3安打、5次上壘後，本季安打累積到57支，正式超越張育成2021年創下的54安，成為大聯盟史上台灣球員單季最多安打紀錄保持者。

  • 他先前升上大聯盟時打得較掙扎，6月初被下放3A後調整狀態，重返球隊後打擊明顯升溫，6月後124打數敲40安，打擊率達3成23，表現已成隊內前段班。

  • 目前他累積6轟、30分打點，距離張育成2021年締造的單季9轟與39分打點仍有差距，接下來的目標就是持續提升長打與打點，推進個人新高。

大聯盟

上一則

「部隊到島上不能巧取豪奪」 陸演練登島作戰驚見台幣千元大鈔

下一則

毒油案 3年前就隱匿 15人求重刑 檢：見毒不報比詐團可惡

延伸閱讀

MLB／李灝宇不講武德 首度單場3安、5上壘 在張育成生日破前輩紀錄

MLB／李灝宇不講武德 首度單場3安、5上壘 在張育成生日破前輩紀錄
MLB／李灝宇敲內野安 單季54安追平張育成紀錄

MLB／李灝宇敲內野安 單季54安追平張育成紀錄
MLB／李灝宇打破張育成紀錄 敲單季第55安、56安 改寫台將歷史

MLB／李灝宇打破張育成紀錄 敲單季第55安、56安 改寫台將歷史
MLB／村上宗隆28轟出爐超越大谷 李灝宇追過張育成再等一等

MLB／村上宗隆28轟出爐超越大谷 李灝宇追過張育成再等一等

熱門新聞

前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58
國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

2026-08-11 22:13

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首