李灝宇繳大聯盟單季57安 把台將紀錄推向新高度

李灝宇17日三安猛打，單季57支安打寫下大聯盟台灣球員新紀錄。(路透)

23歲台灣好手李灝宇的大聯盟 菜鳥賽季，寫下「台灣第一」紀錄，17日單場三安打、五次上壘，本季累積57支安打，超越張育成2021年在守護者隊締造的54安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。

李灝宇目前累積六轟、30分打點，張育成同樣於2021年締造的單季九轟、39分打點，將是李灝宇接下來要挑戰的目標。

李灝宇初升大聯盟打得跌跌撞撞，6月初遭下放3A時，老虎隊教頭辛區說「下次回來大聯盟時，他會更自在。」李灝宇讓教頭的預言成真，在第二趟大聯盟之旅站穩腳步，6月以後的打擊表現，堪稱史上第一位靠打擊站穩大聯盟的台灣選手。

李灝宇今年在世界棒球經典賽熱身賽受傷，錯過爭取從大聯盟開季的機會，但也因隊友出現傷情，在4月就等到首度晉升大聯盟，當時累積83次打數敲出17支安打，打擊率只有2成05。

辛區6月初決定將李灝宇下放3A時，直言他在救火情況下被升上來，已經盡力展現在這個層級所能做到的事，同時也知道自己未來的課題，「我跟他說，他還會再回來大聯盟，雖然不知道會是何時，但我知道這段時間的經驗會讓他更加成長，下次再回來時更自在。」

李灝宇6月中旬又因隊上出現傷兵重返大聯盟，展現截然不同面貌，124次打數敲出40支安打，打擊率3成23、整體攻擊指數8成42，得點圈有人時打擊率更是高達3成47，成為隊內前段班打者，近期更開始被賦予中心棒次任務。

李灝宇之前，台灣共有六位野手站上大聯盟，張育成、胡金龍、林子偉出賽百場以上，再到近期的鄭宗哲，都是守備評價優異或具多守位優勢，李灝宇本季至今DRS（守備幫助球隊省下分數）在二壘、三壘都是負分，卻已在大聯盟獲得80場出賽，靠球棒為自己爭取出賽空間，實屬台灣野手罕見案例。