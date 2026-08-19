陳幸妤：趙建銘恨陳水扁點頭關他 像柯文哲討厭賴清德

陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁 女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，前天受訪指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家」，想法論調已經變成藍綠的問題；昨再說明，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲 討厭賴清德 總統」，一直說賴清德把他抓去關。

陳幸妤昨天下午1時許，在診所中午休息時間準備走回台南市東區的住家休息，面對記者詢問「趙建銘有抱怨說娶妳對他的官司好像沒有幫助」，指控岳父阿扁「拿他換特赦」，陳幸妤昨表示「他應該是抱怨娶我把他的人生毀掉」，他覺得有關聯就是有關聯，這是他心理感受的問題。

陳幸妤指出，趙建銘說是有立委講的、有所本，他確實聽到的，「到底怎樣聽到的我不知道，我問他到底是誰講的，他也不講」；他心裡就一個結，覺得有這件事，「就是他被關是我爸點頭的嘛，就像民眾黨創黨主席柯文哲討厭賴清德總統，柯文哲不是也一直說賴清德把他抓去關」。

陳幸妤說，趙建銘就跟柯文哲一樣，「趙建銘就覺得是我爸爸弄進去關的，所以趙就不跟我爸講話了」，這也沒什麼好反應，就像柯文哲不會跑去跟賴清德溝通。

陳幸妤前天談趙建銘「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

陳幸妤昨天再指出帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。陳幸妤說，「那次是我爸說想去看診，然後我就帶我爸去，我們進去就從櫃台到裡面就一路被冷落，都沒人理我們；然後因為他病人又很多，我們兩個就傻傻站在那裡。」

鏡周刊昨報導，趙建銘的女大生女友是台南應用科技大學學生，陳幸妤證實「聽到的是這間學校沒錯」，但是否越南籍，因為她沒見過，所以不知道。