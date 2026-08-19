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網友心疼陳幸妤 鍘美藝術節有譜 陳：歡迎許芊芊夫提告

記者袁志豪楊德宜／綜合19日電
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前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，且質疑護理師許芊芊與趙的關係，許芊芊丈夫護妻心切，放話揚言提告，陳幸妤昨受訪表示，提告啊，歡迎他提告。此外，不少人為陳幸妤的遭遇感到心疼。Threads蘇姓網友為此發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，找傳統戲劇團演出「鍘美案」，蘇姓網友昨天公布四天的戲目，包括「包公斬駙馬」、「負心漢」、「陳世美反奸」、「郎心，郎心」。

其中的「郎心，郎心」戲碼，原本敲定由明華園天字戲劇團演出，劇團昨晚一度也透過臉書粉專發聲明，「身為明華園家族的一員，我們非常珍惜且感謝來自社會各界對天字團的青睞與每一份演出邀約，但天字團昨天深夜再發聲明，表示不會參加。「劇團日前確實接獲主辦單位之演出邀約，然因劇團年度檔期早已妥善規畫，經評估後實無法協調出空檔參與」。

明華園天字團的粉絲留言，「果然還是被勸退了」、「支持劇團，堅守原則的最佳表現」、「有點失落感 ，但支持明華園天團」、「難免覺得失望（輿論壓力），但給予尊重」、「接與不接都會有人炮！一日戲迷多，鍵盤手也多！聽不完，理會不完！堅持自己最終決定就好」。

蘇姓網友也發文證實，指最後一天明華園天字團，可能因為檔期問題，無法接演，他已找好備案，並加碼加大舞台尺寸，請台南當地的劇團接手，確定後會有公告。

陳幸妤昨天面對記者詢問「周刊今天報導許芊芊老公揚言提告」，她回應「提告啊，歡迎他提告，我也很想釐清真相」；陳幸妤指出，趙建銘母親也輾轉透過人澄清，房子是趙媽租出去的。

精華 FAQ

  • 陳幸妤受訪時表示「提告啊，歡迎他提告」，並說自己也很想釐清真相，顯示她對外界法律動作並不迴避，反而希望透過正式程序把事情說清楚。

  • Threads上的蘇姓網友發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，公布四天戲目，包括「包公斬駙馬」、「負心漢」、「陳世美反奸」與「郎心，郎心」，以傳統戲劇方式呼應事件。

  • 明華園天字團原本被敲定演出「郎心，郎心」，後來發聲明指出，雖曾接獲邀約，但因年度檔期早已安排妥當，評估後無法協調出空檔，因此決定不參加，主辦方則改找備案。

陳水扁

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