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美花生零關稅 農業部推「台灣花生標章」 花生醬不適用

記者李柏澔／台北19日電
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因應美國花生零關稅進口衝擊，農業部長陳駿季（右三）18日公布「台灣花生標章」，說...
因應美國花生零關稅進口衝擊，農業部長陳駿季（右三）18日公布「台灣花生標章」，說明申請資格、適用品項等。（記者胡經周／攝影）

因應美國花生零關稅進口衝擊，農業部推出「台灣花生標章」，僅限100%使用國產花生的產品申請，然而首波僅適用「肉眼可直接辨識花生」的產品，如花生糖、調味花生等，至於深度加工的花生醬、花生粉、花生油等也就是「實質轉型」的加工品則被排除在外，標章採自主申請，不具強制性。

不過專家強調，若要透過標章擴大國人採購國產花生，花生醬等深度加工產品應盡速納入適用名單。彩田友善農作執行長楊儒門也說，農民最擔心的是花生醬等加工品，應該要給消費者正確的選擇，而不是模糊的認知。

對此，農業部長陳駿季表示，為防止冒用，台灣花生標章將有「防偽標誌」，第二階段將納入花生醬、花生油等深度加工產品。未提第二階段是何時。

根據農糧署統計，台灣落花生年消費量約5.6萬公噸，75%由國產供應，主要產地為雲林縣、彰化縣。

隨著美國花生即將零關稅叩關，也讓國內花生農憂心會受到衝擊。為此，農業部昨宣布推出「台灣花生標章」，首波僅適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的花生糖、調味花生及焙炒花生等加工產品，業者須檢附產品配方、製造場所、產品照片、包裝標示及原料來源等相關資料。

楊儒門表示，農民最擔心的是花生醬、內餡等加工品，因為加工後的產地都會標示成台灣，相較於自主申請的花生標章，加工食品的原料產地和製造地都應該要清楚明白的標示，不能讓民眾買花生醬的時候覺得是支持台灣花生農，原料卻是進口花生，應該要給消費者正確的選擇，而不是模糊的認知。

中興大學食品暨應用生物科技特聘教授謝昌衛表示，花生醬等產品應盡速納入標章適用範圍，除了用標章等方式讓國人選擇台灣貨外，也應提供更多讓消費者願意購買國產花生的誘因。

農糧署強調，如查獲產品取得標章卻混用進口花生、來源不明花生、未提供追溯資料或拒絕查核等情形，將依規定要求限期改善；若涉及食安或偽冒、摻混等情節重大時，得依商標法以民事求償或刑事告訴等方式追究。

精華 FAQ

  • 目前僅限100%使用國產花生、且在販售或食用狀態下仍可肉眼辨識花生原型的產品，例如花生糖、調味花生與焙炒花生等，業者須檢附配方、包裝、原料來源等資料。

  • 農業部首波主要針對可直接辨識花生原型的產品，花生醬、花生粉、花生油屬於深度加工或實質轉型產品，較難從外觀判定原料來源，因此先排除在首波適用名單外。

  • 專家認為應盡快把花生醬、內餡與花生油等納入，讓消費者清楚選擇國產花生；農業部則表示第二階段會擴大適用，並加上防偽標誌與查核機制防止冒用。

農業部 關稅

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