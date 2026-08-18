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重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

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陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一...
陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

「等一個不存在的人」，陳幸妤17日說了這句話，揭開這樁婚姻的不堪。說話的人是曾經備受矚目的前第一千金，許多在婚姻裡有同樣處境的女性，聽了恐怕都心有戚戚焉。

每一樁婚姻不只柴米油鹽，還有愛恨情仇，都有不足為外人道的部分。外人不必去評斷在這樁婚姻裡誰是誰非，也不需把別人的家務事當成茶餘飯後的八卦。但是，根據陳幸妤連日來不吐不快的說詞，這段婚姻有其教育成分，等同給全台女性上了一堂婚姻課。

第一課，是選擇另一半，必須有感情基礎，不是外在條件的匹配，更不能建立在利益之上。

婚姻如果一開始就摻雜太多利益算計，當外在條件改變之後，兩個人還剩下多少感情可以維繫？如果結婚之初，對方看重的是你帶來的利益，缺少感情的成分，這段婚姻恐怕很難長久。因為世局多變，人生會變，政治會變，利益更不可能永久存在。

回頭看這段婚姻，外界當然無從知道兩人當初究竟是基於什麼樣的感情走在一起。但扁家政治光環褪去之後，這段婚姻最後走到今天的結局，讓人不得不重新思考：一段婚姻如果沒有足夠的感情作為基礎，當外在條件消失，兩個人還能靠什麼走下去？

第二課，女人在婚姻裡不能失去自己的經濟自主，更不能把所有財產與退路交到另一半手中。

對於財產，還是要多為自己及子女打算。另一半如果說「妳不會理財，所以我來掌管財產」，這句話絕對不要輕易相信。婚姻可以有信任，但信任不代表放棄保障；夫妻可以共同理財，但一個人不能因此失去自己的財務能力。

幸好陳幸妤會賺錢，始終有自己的工作與收入。否則如果一個女人在婚姻裡失去經濟自主，一旦走到離婚這一步，發現自己除了失去感情，連生活的退路也沒有，那才是真正的悲劇。

第三課，也是最重要的一課：婚姻裡任何形式的暴力，都不要以為忍耐有用。

趙建銘是在2021年10月入監，2023年4月出獄。依陳幸妤的說法，趙出獄後兩人的關係自此開始出現她所稱的冷暴力。這是當事人的說法，外界不必急著替任何一方定罪，但值得注意的，是一個人在婚姻裡究竟可以忍耐多久，才會終於承認自己等的那個人，可能根本不存在。

暴力不只有拳頭。長期的冷漠、漠視、精神上的折磨，同樣可以把一個人慢慢逼進沒有出口的角落。陳幸妤說，趙建銘把她當成「像七月的鬼」一樣，這句話聽來比一場爭吵更令人難受。

且她在婚姻裡卻如此忍氣吞聲，連全家一家五口一起出國，這樣一個再普通不過的心願，竟然等了20年都未能實現。

許多女性在陳幸妤的婚姻裡，看見自己。這已不是陳幸妤一個人的故事，而是很多女人共同的困境：明明知道這段關係已經出了問題，卻總覺得再等等，也許對方會改；再忍忍，也許家庭就能維持；再給一次機會，也許那個曾經愛自己的人會回來。但人生最怕的，就是把希望寄託在一個始終沒有出現的人身上。

這堂課不只適合女性聆聽，對男性同樣有啟發。

婚姻出了問題，就要直面問題，不要躲避，更不要以冷漠取代溝通。因為婚姻不是一場誰能撐到最後的耐力賽。當一個人已經不願意面對另一個人，繼續拖下去，傷害的不只是配偶，也可能讓自己最後遭千夫所指、身敗名裂。

這樁婚姻究竟從哪裡開始變質，外人沒有資格替當事人回答。但如果陳幸妤這幾天說出的話，能讓更多正在婚姻裡苦苦撐著的女性停下來問自己一句：「我到底還在等什麼？」那麼，這段婚姻至少留下一個值得所有人思考的功課。

精華 FAQ

  • 文章指出，選擇另一半最重要的是建立在感情基礎上，而不是外在條件或利益算計。若婚姻起點就缺少感情，當外在光環消失後，關係往往難以維繫。

  • 因為婚姻中若把財產和退路全交給另一半，一旦感情破裂或走到離婚，女性可能同時失去感情與生活保障。文章認為，保有工作與收入，才不會讓自己陷入無依無靠的處境。

  • 文章指出，暴力不只限於肢體衝突，長期冷漠、漠視與精神折磨也屬於暴力。作者想傳達的是，面對這類傷害不應一味忍耐，而應正視問題，否則只會讓自己越來越受傷。

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