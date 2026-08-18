我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

2026遠見高峰會／23億美元賣給沃爾瑪後 VIZIO創辦人王蔚三度創業？

文／遠見雜誌 盧佳柔
聽新聞
test
0:00 /0:00
VIZIO創辦人王蔚曾三度榮獲科技與工程艾美獎。圖為2023年獲獎留影。( 圖／...
VIZIO創辦人王蔚曾三度榮獲科技與工程艾美獎。圖為2023年獲獎留影。( 圖／王蔚提供)

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人領袖觀點交流平台。VIZIO創辦人王蔚將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

創業負債、空難生還，再靠著二度創業翻身，王蔚就這麼一次次從谷底重來。今年7月起，告別被沃爾瑪收購的VIZIO後，他將這個長大的孩子送上更大舞台，下一步會是第三次創業嗎？  

「VIZIO就像我的孩子，但它已經長大、成熟了。」智慧電視平台公司VIZIO創辦人王蔚說。  

出生於台灣，12歲移民美國，2002年在美國創辦VIZIO的王蔚，在2024年將公司以23億美元賣給沃爾瑪（Walmart），續任執行長至今年6月30日截止，如今已完全離開VIZIO。  

王蔚認為，擁有龐大資源與超過4600家美國門市的沃爾瑪，能讓VIZIO品牌、平台和團隊走得更遠，「對我來說，這是一個非常平靜，也非常成功的退出。」  

對多數台灣人而言，VIZIO或許不是最熟悉的名字，但它是美國家喻戶曉的電視品牌。2002年成立後，VIZIO僅花六年，便擊敗Sony、Panasonic日系大廠，登上美國平面電視市場第一名。締造這段品牌傳奇的正是出生於台灣的創辦人王蔚。

客服工作，埋下創業種子

王蔚一開始隨家人移民美國夏威夷，之後再移居加州洛杉磯附近的橘郡。「剛到美國最大的感受，就是文化衝擊。」他說，在台灣就讀再興小學，朋友很多；到了美國卻沒有朋友，一開始也不會說英文，上課時，總是望著窗外發呆。  

那段異鄉生活，不僅讓他提早學會獨立，也讓他習慣在陌生環境中尋找機會。多年後回頭看，這份面對未知仍願意嘗試的性格，也成為他日後一次次創業的重要養分。  

「現在回頭看，我覺得，我的人生一直都有個很一致的模式，就是總會有第二次機會。」他說，大學沒念好，後來靠工作成功翻身；第一次創業失敗，花四年還債，直到第二次創業，吸取第一次失敗經驗，終於成功。  

就讀南加大時，王蔚花太多時間玩大型電玩，學業平均成績（GAP）只有2.2、2.3（滿分4分）。畢業後，同學紛紛繼續念研究所，他卻因成績不好，申請不上，只能先工作。  

但畢業當年，他居住的區域以國防與航太產業為主，也面臨景氣低迷，企業紛紛縮編裁員，他投了一百多封履歷，都未獲錄取，最後進入台灣的大同美國分公司，從客戶服務做起，專接客戶電話。  

好不容易找到工作後，在公司裡，只要有工作，他都搶著做。別人不願意接的任務，他全部接下來。當時王蔚身材圓圓、外號小胖，同事總說：「小胖，這個你做；小胖，那個你做。」他的回答永遠是：「沒問題。」  

正是這股拚勁，讓王蔚在短短幾年間從客服轉業務，不到三年就晉升大同美國顯示器事業的業務與行銷主管，那時年僅25歲。  

在大同工作，埋下了他創業的種子。在當客服時，他每天都在接客戶對於產品的投訴電話，讓他興起產品應該怎麼改良才比較好的創見；但大同專注於代工生產IBM顯示器，只需滿足客戶需求，客戶要求什麼，照著做即可。  

因此，王蔚不斷提出新的產品構想，卻始終未被採納。例如，他認為，IBM當年產品是沿用電視技術設計電腦顯示器，並不適合長時間閱讀文字。

1990年，王蔚離開大同創業，當時大同美國董事長投資他15萬美元，另一家台灣廠商投資15萬美元，加上自己投入5萬美元，在26歲時創立第一家公司MAG Innovision。

還債途中，與死神擦身而過

MAG成立後順風順水，短短六年間，便累計達六億美元營收。以高性價比，讓產品受到市場歡迎，公司快速成長，也讓王蔚相信，只要自己認定方向正確，就一定能成功。  

他甚至打造出全球第一台智慧電視，早預見未來電視內容將透過網際網路傳輸，只是市場還沒準備好。當時仍是撥接上網的年代，電視開機後，光是載入軟體就要等五分鐘。「我的方向沒錯，只是早了大概20年。」他斬釘截鐵地說。  

真正擊倒他的，並非產品，而是企業經營。  

隨著公司快速擴張、門市一家家開設，PC價格卻一路下滑，產業競爭也從技術，轉向管理、財務、品質、通路與組織能力。

「以前是小公司，彼此比技術，後來我要跟大型企業競爭，但我沒有跟著轉型。」王蔚坦言，當時公司最大的問題，不是缺乏創意與技術，而是沒有建立成熟的組織，管理不到位。公司幾百個員工，大家都等著王蔚下指令，最終因為投資太多元、什麼都做、資金周轉失靈，慘賠4000萬美元，宣告破產。  

那場失敗讓他真正理解，做出好產品，不代表能經營好一家公司。也從那一刻開始，他告訴自己：「下一次，我一定要找到比我更厲害的人，找比我更懂財務、管理、業務和通路的人。」  

為了償還債務，王蔚花了三、四年時間，陸續出售資產與產品線。他的產品仍仰賴台灣製造居多，他經常回台灣拜訪供應商，希望爭取更多還款時間。  

談起那段日子，他至今仍記憶猶新。2000年返台處理債務時，原本預訂搭機返美，卻因會議延誤，臨時改搭新加坡航空，是當晚最後一位登機的客人。

「那天剛好是萬聖節，女兒才兩、三歲，將第一次穿上白雪公主的衣服，準備出門要糖果。」王蔚說，當時他心裡只想著趕快回美國陪女兒。  

不料，當晚飛機卻在大雨中誤闖施工跑道，高速撞上工程機具，機身斷成兩截。坐在前排的王蔚，隨著前半段機身包在火球中向前滑行。他坦言：「第一個念頭是：完了，我要死了；第二個念頭是：我好想我的家人。」但第三個念頭，卻讓他自己都覺得荒謬，「我突然想到：咦？我的頭怎麼不痛了？」  

那段時間，公司倒閉、債務纏身，他每天都頭痛得不得了。當死亡近在眼前，壓力瞬間消失，因若人沒了，債務就不用還了。  

那次新航空難造成83人死亡，王蔚是幸運的96位生還者之一。空難後兩年內，只要搭飛機，飛機起飛時，他的手就會冒汗。

外界問他，是否曾因撿回一命而重新思考人生？他總是樂觀地說：「我沒有這樣想，我只是很高興自己還活著。」

抵押房子，再拚一次創業夢

躲過空難，並沒有讓王蔚打消創業的念頭，反而更加確信，既然人生多了一次機會，就應該再拚一次。  

2000年初，一場美國高爾夫球名人賽中，他第一次透過高解析平面電視觀看轉播。「那是我第一次看見高爾夫球場上的每一根草。」王蔚回憶，當下他心裡只有一個念頭：「這就是數位電視的未來。」  

他深信，高解析平面電視將取代傳統CRT電視，因此萌生二度創業的念頭。他將住家抵押了40萬美元，再集資，共60萬美元進行第二次創業。  

當時Sony、Panasonic的高畫質平面電視，一台要價9000至1萬美元，很少人買得起。他重新計算成本，認為只要降低毛利，約2000美元就能做出來。  

既有品牌不願意顛覆自己的高毛利市場，他便決定自己做。他找上Costco，提出一起少賺一點、把市場做大的構想。當其他品牌售價接近1萬美元時，他推出42吋電漿電視，只賣2200美元。  

這樣的策略與想法，也恰恰符合當時的美國市場需求，2004年，首批2000台進入Costco，原本預計一季賣完，結果一星期便全部售罄。  

一開始面板由LG供應，整機設計與組裝則由台灣代工廠負責。之後面板也轉由台灣的友達、群創與中華映管等供應。瑞軒與鴻海創辦人郭台銘也各投資100萬美元，成為公司早期重要成長動能。  

六年後，2008年，VIZIO成為美國平面電視市場第一名。

23億美元賣出，平靜退場

成為市場第一後，王蔚認為軟體服務才是未來，開始投資電視的作業系統平台，陸續收購兩家美國軟體公司著手轉型。  

然而，軟體是燒錢的事業。公司大量招募工程師，轉型成本遠超乎預期，VIZIO也在2015、2016年陷入虧損。  

來自中國的樂視一度提出收購，卻因樂視爆發財務危機破局。王蔚沒有因此停下腳步，他募集到7000萬美元，加上樂視收購失敗的5000萬美元違約金，共1.2億美元，全部投入平台開發。  

幾年後，這場豪賭開始開花結果，VIZIO不再只是賣電視，而是靠軟體、廣告與數據服務獲利。  

2021年，公司以全新商業模式上市；2024年，沃爾瑪看中的，也不再只是電視硬體，而是VIZIO背後的平台與廣告生態系。當沃爾瑪提出收購時，他坦言自己並沒有太多掙扎，「不是因為我不愛這家公司，而是我知道，它已經比我個人還大了。」他相信，VIZIO的團隊已經成熟，也需要更大的舞台。  

「對我來說，這是一個非常平靜，也非常成功的退出。」他說。  

由於推動智慧電視普及，對產業帶來傑出貢獻，王蔚三度獲頒科技與工程艾美獎，其中2024年獲頒艾美獎終身成就獎。  

如今，王蔚仍住在當年抵押借款的房子裡。賣掉VIZIO後，他也沒有退休的打算，仍在思考市場還需要什麼產品、自己還能替哪些客戶解決問題，完全不排斥第三次創業。  

從移民適應、大學低空飛過，到第一次創業失敗、空難生還，再到抵押房子打造VIZIO，王蔚的人生一次次回到他最相信的那句話，「一直都有第二次機會」。  

現在VIZIO已經長大，而王蔚仍準備迎接人生的下一次機會。  

今年10月14、15日，王蔚將特地回台灣，參加第24屆「遠見高峰會」，分享他的人生及創業故事。

王蔚　個人小檔案

出生：1963年  

學歷：美國南加州大學電機系  

經歷：大同電子美國分公司市場部經理、VIZIO創辦人  

成績：南加大傑出校友、安永與查普曼大學「模範企業家獎」、《富比士》（Forbes）美國卓越華人代表、艾美獎終身成就獎

2026第24屆遠見高峰會　小檔案

創辦年份：2003

主辦單位：遠見雜誌

演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

舉辦日期：10月14日、10月15日

舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經

VIZIO創辦人王蔚與公司團隊、董事，2023年於紐約證券交易所合影。(圖／王蔚...
VIZIO創辦人王蔚與公司團隊、董事，2023年於紐約證券交易所合影。(圖／王蔚提供)

精華 FAQ

  • 因為他賣出VIZIO後並未退休，仍持續思考市場需求與解決方案，也明確表示不排斥再創業。加上他的人生曾多次從低谷翻身，外界自然關注他是否會再起步。

  • VIZIO靠高性價比策略切入市場，與Costco合作，以遠低於競爭品牌的價格推出大尺寸電視，迅速打開通路。之後在台灣供應鏈支持下擴張，並在2008年登上美國平面電視市場第一。

  • 最關鍵的是第一次創業破產、花多年還債，以及2000年新加坡航空空難生還。這些經歷讓他深刻理解，創意不等於經營成功，也讓他更重視人才、財務、管理與通路能力。

華人 沃爾瑪

上一則

趙建銘扣3子教育基金2300萬 陳幸妤：屬於孩子的還給孩子

下一則

趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

延伸閱讀

從時薪3美元泊車弟到身價111億元 他如今更掌管破兆元公司

從時薪3美元泊車弟到身價111億元 他如今更掌管破兆元公司
台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎

台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎
網購神童蘇友謙跌宕人生 從億元收入到染毒欠債 靠信仰走出低谷

網購神童蘇友謙跌宕人生 從億元收入到染毒欠債 靠信仰走出低谷
台15歲經營之神暴富傳奇落幕 蘇友謙走過「真正地獄」自揭黑歷史

台15歲經營之神暴富傳奇落幕 蘇友謙走過「真正地獄」自揭黑歷史

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事