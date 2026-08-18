長期零休息、薪資待遇落差 選手轉戰半導體 8成留不住

首屆成功轉型為日月光設備工程師的學員張家昊，屏東大學體育系畢業，專項為軟式網球。(圖／截取自計畫宣導影片)

AI摘要 文章摘要整理： 運動部推動選手轉戰半導體培訓計畫，三年錄取68人僅13人留任，主因在輪班壓力、零休息與薪資落差；少數成功者則已在企業站穩腳步。

運動部委託國立高雄大學推動「選手前進半導體培訓計畫」，媒合優秀運動選手進入台積電 、日月光等半導體龍頭企業任職。三年來累計錄取68人，最終只有13人成功留任，流失率高達八成；一名曾參與培訓的學員坦言，長期處於「零休息」的極限狀態與「薪資待遇落差」，導致許多人退出。

「選手前進半導體培訓計畫」採「先聘後訓」雙軌機制，從基礎技術員起步，月薪約新台幣3.5萬元。

培訓期間，學員除於企業實務操作外，每周須前往高雄大學修讀專業課程，通過考核後可取得工學士學歷，並晉升初級工程師或管理職務。

高雄大學產學育成中心營運長劉建成表示，計畫推動3年來共吸引1100多人次諮詢，68位學員獲企業錄取，背景涵蓋籃球、棒球、桌球、田徑等30種運動項目。有13人成功留任，分別任職於日月光、台積電及台虹科技等企業，其中10人已成功擔任儲備幹部、設備工程師、製程工程師等職務。只要熬過前半年陣痛期，學員多能在產業中站穩腳步，甚至獲得高薪挖角的機會。

首屆成功轉型為日月光設備工程師的學員張家昊說，他專項為軟式網球，大學時期即為校隊代表，並持有教練證照，但正式教練職缺有限。

張家昊坦言，非理工背景跨足半導體初期極具挫折感，許多機台原理與專有名詞都要從零開始，但運動員「不輕易放棄」的精神成為支撐他的力量。「這項計畫給了我重新開始的機會。」針對選擇退出的學員，他分析主因在於12小時輪班制、工作期間無法使用手機等環境限制，再加上初期作業員薪水較低。

棒球員出身的李培榕三年前參與計畫，去年順利通過考核晉升日月光設備工程師。來自隔代教養家庭的他，以往靠阿公代耕維持家計，如今工程師的穩定薪資大幅改善家庭經濟。剛入職時曾因對半導體一竅不通而陷入低潮，但及時調整心態，最終突破學習瓶頸。

一名曾參與培訓的學員指出，許多合作廠商採「做二休二」輪班制，學員必須利用休假到校上課，若遇到公司排定加班，還需額外找時間自行補課。長期處於「零休息」的極限狀態。此外，部分參訓者在原本領域已有相當資歷與不錯薪水，然而半導體公司開出的多為基層起薪，待遇與個人預期存在落差，讓不少人才離去。

高雄大學建議未來可研議放寬「賽事經歷」認定，將具備地方級賽事或大專校隊經驗者納入，以擴大人才來源。

運動員培訓轉職半導體。(製表／馮靖惠)