台大學分發 二類組電機霸榜 材料首進前十 頂尖資工系排名跌

2026年大學分發入學17日放榜，熱門校系大洗牌，就業導向選系趨勢明顯。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 2026學年大學分發結果顯示，電機與材料系因半導體產業需求而走紅，資工系則因AI取代疑慮出現排名下滑。

2026學年大學分發入學昨放榜，熱門校系大洗牌，補教業者分析，今年二類組熱門志願，電機系霸榜、材料系首度闖進十大熱門校系，推估有原可錄取台大 醫學系的頂尖考生轉向台大電機。另一方面，今年大學分發頂尖資工系出現排名下滑現象，台大資工系較去年大減12級分，得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，學生之間確實存在「AI會不會取代寫程式工作」的討論。

台大註冊組主任李宏森分析，今年選擇電機相關科系的考生特別多，可能與近年晶片產業及台積電 發展有關。台大材料科學與工程學系主任蔡豐羽認為，AI與半導體產業 發展持續帶動技術需求，電機領域負責晶片電路的概念與設計，最終仍須透過材料與製程將設計實體化，因此材料本身的重要性也愈來愈高。

陽明交通大學教務長、資工系教授陳永昇表示，AI確實可以協助撰寫程式，但若要進一步掌握AI運作原理、系統開發及更深層的技術，仍需要扎實的資訊工程專業。

陳佑榮指出，今年二類組志願排序最大的特色就是「電機、材料往前衝」。他指出，從志願排序可以很清楚看到「就業導向」選系趨勢。現在學生很容易取得產業與薪資資訊，高中階段就會討論科技業、半導體產業以及不同科系未來的出路，很快就會反映在志願選填上。

材料系、化工系快速升溫推測與半導體產業技術變化有關。陳佑榮說，過去談晶片產業，外界直覺會想到電機工程師負責晶片設計、線路與相關技術，但隨著先進製程持續朝2奈米、甚至1.5奈米發展，材料本身的重要性愈來愈高，「如果還使用原本的材料，可能已經無法滿足電機工程的需求」。

此外，第三代半導體近年快速發展，使材料、化工、化學背景人才的需求同步增加。陳佑榮表示，對大型半導體企業而言，當產業規模擴大、材料技術持續變化，與其不斷向外尋求專業合作，不如直接建立相關團隊，因此材料與化工人才的重要性明顯提高。

不過，他認為目前市場對資工的疑慮可能過度反應。以目前產業實務來看，工程師仍然不會把整個產品或程式開發直接交給AI，較常見的模式是由工程師先完成主要架構或程式，再利用AI協助優化，最後仍須由專業人員進行判斷與把關。

二類組熱門校系排名 製表／董俞佳