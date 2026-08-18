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飛1班虧1班、來回票800元也無人要…花蓮3國內線申請停飛

記者胡瑞玲王思慧／台北18日電
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華信和立榮航空相繼提出停飛花蓮線的申請，若民航局最後通過，未來花蓮的三條國內航線...
華信和立榮航空相繼提出停飛花蓮線的申請，若民航局最後通過，未來花蓮的三條國內航線恐全斷。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華信與立榮因載客率低、成本高而申請停飛花蓮3條國內線，地方則擔心空運若消失，將影響東部交通平權、旅遊信心與災後運補需求。

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，三條飛花蓮的國內航線全提出申請，民航局昨證實已經收到，正在審查中。花蓮縣觀光處表示，中央應考量東部交通平權與災後運補需求，空運交通不能斷，將向中央積極爭取。

三條飛花蓮的國內航線載客量不佳，立榮表示，北花載客率不斷下滑，去年台北至花蓮航線平均載客率僅29%，今年上半年再下滑至24%，7月暑假期間也僅17%，加上多年來國內線各項營運成本遽增，票價卻凍漲26年未能反映，長期虧損經營，近來又受國際油價飆漲影響，加劇虧損擴大，盼停飛台北至花蓮航線。

立榮坦言，近年來除北花航線外，其餘離島航線平均載客率達八成以上，其中，又以金門航線需求最高。考量北花航線運需求低，但離島航線有運能需求，為使有限的航空資源能獲得較佳運用，已於6月底向民航局提出台北至花蓮航線停航申請，盼能將運能轉至離島航線。

華信航空董事長陳大鈞早在今年4月就對外指出，花蓮航線「飛一班虧損一班」，高花及中花航線整年虧損7000萬，去年11月15日還曾出現高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮有六成旅客來自北部，航空運輸對維持旅遊信心有關鍵作用，當蘇花公路或鐵路因天候、地震中斷時，飛機往往是旅客前往花蓮的重要替代選擇，若未來航空班次消失，民眾在梅雨季或颱風季節規畫花蓮旅遊時，更易打消念頭。她呼籲，中央政府在九月推出旅遊補助時，能將交通成本納入補貼範圍。

不過，也有民眾認為航空運輸競爭力已不如以往。王姓男子說，花蓮飛台北航程雖僅約40分鐘，但旅客需提前30分鐘辦理報到，加上往返機場交通時間，未必比火車更方便。

花蓮縣觀光處長余明勲說，當地震、颱風等災害發生時，航空運輸肩負緊急運補與交通維持的重要功能，國家交通政策應兼顧東西部均衡發展，保障東部居民基本交通權益。東部民眾若失去空中交通選項，無論返鄉、就醫或商務往來都將受影響。

精華 FAQ

  • 華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線，立榮航空也申請停飛台北至花蓮航線，等於3條飛花蓮的國內線全數送交民航局審查。

  • 立榮指出北花載客率去年僅29%，今年上半年降到24%，暑假也只有17%，再加上票價26年未調、營運成本上升與油價飆漲，虧損持續擴大。

  • 花蓮業者認為航空是東部重要替代交通，遇到颱風、地震或鐵公路中斷時尤其關鍵；若班次消失，旅遊信心、返鄉就醫與災後運補都可能受影響。

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