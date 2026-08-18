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趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

記者袁志豪／台南18日電
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陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他...
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤受訪痛訴與趙建銘婚姻破裂，指他在20年限制出境後卻帶許芊芊出國旅遊，並質疑兩人關係曖昧且長期同住。

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，透露趙與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，陳幸妤昨天受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。

趙建銘昨天清晨戴口罩低調現身高雄機場，身旁無外傳女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」；面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。陳幸妤昨受訪指出，看到照片才想到，趙建銘的同行友人就是關在一起的獄友，他們關在裡面互相切磋，出來功力大增。她說「那一個就是趙的獄友啦！他們就在監獄裡，就整天沒事嘛，365天一直聊，到最後很有感情啊，都比老婆好嘛」。

面對記者詢問「趙建銘是否都會用小帳撩妹」，陳幸妤證實「沒錯啊，沒錯；婚前我不知道，後來很長一段時間都是這樣啦，我也年紀大了嘛，觀念比較保守嘛，想說能睜一隻眼閉一隻眼。」

陳幸妤表示，「撩妹，他就很愛撩，我不會因為撩妹離婚啦！我最氣就是許芊芊，我就是抓不到證據而已！我全部我最氣的就是許芊芊！我真的希望她老公趕快把她帶回家！她住的地方就是診所樓上，我就拍不到啊！那徵信社說她下班都沒有去樓上，你們也進不去嘛，對不對？」

陳幸妤說，「那個地方門禁比我這裡還森嚴，沒有房卡是完全進不去，她住診所樓上我要怎麼拍？我追她追五年了，她老公的名字、在哪工作，我全部都查了，我也試圖要聯絡她老公，他們都不理啊」；陳幸妤再指出，診所樓上其實是趙建銘的房子，當初是用趙媽名義租的。

陳幸妤指出，當時店面是趙建銘說他名下沒不動產，他沒安全感，很委屈，「要我贈與給他嘛。然後他被關的時候，我朋友突然跟我說『他樓上聽說有一個小三護理師包養在樓上？』我說怎麼可能？他就說他沒房子，怎麼樓上會有買一戶？」

陳幸妤表示，她看到許芊芊PO他們去義大利玩10天的照片，反問記者「你不氣嗎？如果你帶別的女生去義大利玩10天，你老婆不會拿刀要砍你嗎？」許芊芊還想澄清不是跟趙建銘單獨，是一群人員工旅遊，「反正我聽到義大利10天我就氣起來了啦！」

陳幸妤說明，北海道也說是員工旅遊，「義大利我也很想去啊，你知道他20年限制出境不能出國，你知道我這樣子等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國嘛，對不對？等20年，好，你說你回來你不愛我了沒關係，那你老實講，你不要在那邊搞得一副，他的論調就是他親人就趙家的啦。」

傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，17日清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁...
傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，17日清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。(記者石秀華／翻攝)

精華 FAQ

  • 她表示自己已與趙建銘離婚，並直言趙與診所許姓護理師過從甚密。她認為自己苦等多年，最後卻看到對方與其他女子出遊，因此情緒相當激動。

  • 因為趙建銘過去20年受限制出境，她原本期待他能回來帶家人出國，沒想到對方卻帶許芊芊去義大利10天，還被解釋成員工旅遊，讓她無法接受。

  • 她說自己最在意的是許芊芊，曾追查5年，想找證據證明兩人關係不單純，但因對方住在診所樓上、門禁嚴格而難以拍到，也曾試圖聯絡對方的丈夫。

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