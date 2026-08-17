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矽谷發明展 台灣10歲童「電子鼻」抱走最佳發明獎

中央社／舊金山16日專電
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康橋國際學校10歲學生許庭維在美國矽谷國際發明展以「新式人工電子鼻」摘下金牌，並...
康橋國際學校10歲學生許庭維在美國矽谷國際發明展以「新式人工電子鼻」摘下金牌，並以「高溫變色逃生門」獲得銀牌。（中央社）

台灣參加矽谷國際發明展再傳捷報，由多名台灣學生合作發明的「AI驅動過敏原檢測系統」從眾多作品中脫穎而出，獲大會首獎至高榮譽。10歲學生許庭維的「人工電子鼻」則抱走國際發明聯盟協會的最佳發明獎。

美國矽谷國際發明展16日落幕，大會舉行首獎、二等獎、國際發明聯盟協會（IFIA）最佳發明獎、世界智慧財產權組織（WIPO）獎以及特別獎的頒獎典禮。

台灣學生合作設計的「敏偵探GO」獲得青少年組（青年創新奧林匹克）首獎殊榮。這是由評審團從眾多參賽作品中選出的唯一首獎作品。團隊上台領獎時受到全場歡呼。

「敏偵探GO」是一款應用程式，也是專為兒童、長者及過敏體質使用者設計的主動式健康防護系統。透過整合檢測、預警、記錄與智慧居家響應，協助使用者更早識別過敏原風險、減少意外接觸，並建構更安全的日常健康防護網。

另外，台美學生共同設計的「律動戰車」及師大附中團隊的「滾珠學習平台」拿下二等獎。一般發明人組（成人專業組別）的百朝綠能科技獲得世界智慧財產權組織獎。

康橋國際學校10歲學生許庭維15日以「新式人工電子鼻」摘下金牌；他的這項發明今天再度獲得國際發明聯盟協會的最佳發明獎（IFIA Best Invention Award）。

「新式人工電子鼻」是一款智慧型非接觸式安檢平台，整合即時空氣採樣系統、氣相層析質譜儀，及基於AI的氣味辨識技術，可安裝在例如機場X光行李檢查設備後方。

評審團主席蓋佛里普爾（Amin Ghafooripour）提到許庭維，表示評審團不是因為他的年齡而給了他獎項作為鼓勵，而是因為評審團真正認可他努力的成果，「我們認為他的發明是有實際價值的，也真的讓我們留下非常深刻的印象」。

許庭維說，他之所以熱愛發明，是因為相信科技能夠改變生活，目前喜歡的發明是生活上可以應用的作品，「太深奧的我也不懂」。

許庭維說，這趟行程除了參賽之外，他也很開心能去到史丹福大學（Stanford University）參觀，希望以後可以去那邊念書。

精華 FAQ

  • 台灣學生合作的AI驅動過敏原檢測系統獲得大會首獎，許庭維的人工電子鼻先拿金牌，之後又獲國際發明聯盟協會最佳發明獎，成績相當突出。

  • 敏偵探GO是一款結合檢測、預警、記錄與智慧居家響應的應用程式，主要服務兒童、長者及過敏體質使用者，協助他們更早辨識過敏原風險。

  • 新式人工電子鼻整合即時空氣採樣、氣相層析質譜儀與AI氣味辨識技術，可做為非接觸式安檢平台，並可安裝在機場X光行李檢查設備後方使用。

矽谷

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