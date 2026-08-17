我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

黑白集／「前駙馬」卸光環 扁家那些事難逃公評

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤公開指控前夫趙建銘後，趙急於淡化公眾身分，但其過往司法爭議與扁家舊案再度被檢視，顯示前權貴難以擺脫社會評價。

前第一千金陳幸妤最近以「前妻」身分大爆料，指控「前夫」趙建銘誤診妻兒傷勢，還大搞婚外情，比八點檔還吸睛。趙建銘的診所則張貼公告，強調「趙醫師已非公眾人物」，不回應私人事項。趙建銘急著卸下「前駙馬」角色，雖說清官難斷家務事，但爭議不會隨之落幕。

趙建銘的駙馬光環，早因「三井宴」台開內線交易案褪色。當年風光的總統女婿身分，如今留下的是前第一親家父子雙雙入獄的司法紀錄：趙建銘被判刑3年8月，父親趙玉柱判刑4年。陳幸妤當年一度護夫心切，痛罵公公「自己做事不敢承擔，恨死他了」，如今她也開撕前夫的瘡疤。

陳幸妤開地圖砲，獲得父親陳水扁、弟弟陳致中隔空聲援，但扁家舊帳也再度被掀鍋討論。陳水扁涉及四大貪汙弊案已遭判刑20年定讞，但除了國務機要費案2022年因除罪化獲判免訴確定，另有案件因病停審；扁保外就醫超過11年，扁嫂吳淑珍涉案也因健康因素而停審，陳致中也曾因洗錢罪、偽證罪入監服刑。前第一親家爭議多，但比起前第一家庭的司法紀錄仍然相形見絀。

陳水扁和趙建銘家族雖然都是昔日的公眾人物，但前總統和前駙馬當年藉勢藉端吃香喝辣的身影，即使淡出鎂光燈，國人仍記憶猶新。「前權貴」不僅要面對法律制裁，也逃不開社會公評。(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 她以「前妻」身分指控趙建銘誤診妻兒傷勢，還涉及婚外情等私人爭議，讓這場家務事迅速成為輿論焦點，也使前駙馬形象再受衝擊。

  • 因為他希望切割「前駙馬」與昔日公眾身分，診所也貼公告表示不回應私人事項。不過文章認為，這類爭議不會因為退場就立刻消失。

  • 文章指出兩家雖已淡出鎂光燈，但從三井宴、內線交易到扁家多起弊案與服刑紀錄，都顯示前權貴不只要面對法律制裁，也難逃社會公評。

陳水扁 吳淑珍

上一則

北市刑警隊長涉收賄百萬洩個資 師徒收押

下一則

賴政府社宅政見跳票 在野批居住甩鍋 綠憂衝擊選情

延伸閱讀

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？
重磅快評/陳幸妤開撕趙建銘不只是八卦 應檢視權力文化

重磅快評/陳幸妤開撕趙建銘不只是八卦 應檢視權力文化
陳幸妤「開撕」趙建銘背後的集體情緒

陳幸妤「開撕」趙建銘背後的集體情緒
趙建銘有新歡？ 陳幸妤：他要和女大生出國

趙建銘有新歡？ 陳幸妤：他要和女大生出國

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

2026-08-11 22:13

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤