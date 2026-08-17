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台最低工資明年擬升逾5% 將破3萬元 盼改善低薪現象

記者江睿智／台北17日電
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勞動部最快9月召開最低工資審議會，討論明年最低工資調幅，政府盼改善台灣低薪現象，...
勞動部最快9月召開最低工資審議會，討論明年最低工資調幅，政府盼改善台灣低薪現象，明年最低工資有望採高調幅。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

明年最低工資調幅可望超過5%，月薪將突破3萬元；勞動部將依CPI、薪資與貧富差距等指標審議，並在K型經濟下調整成長果實分配。

勞動部最快9月召開最低工資審議會，邀請勞資政學四方討論並拍板明年最低工資調幅。儘管主計總處預測今年台灣經濟成長率高達11.05%，但考量台灣K型經濟發展，據了解，勞資雙方都同意檢討經濟成長率分配份額，另政府盼改善台灣低薪現象，明年最低工資有望採高調幅，預估超過5%，將呈連續11年調升。

今年最低工資月薪已調升至2萬9500元(台幣，下同)，時薪調升至196元，行政院長卓榮泰多次表示明年最低工資將超過3萬元。若以明年調升5%並取整數，最低工資月薪將來到3萬975元、調升1475元；時薪206元、調升10元。若調升5.08%，月薪來到3萬1000元。

主計總處日前上修今年經濟成長率至11.05%、消費者物價指數（CPI）年增率為2.07%；長年來勞資對最低工資調幅，雙方默契是CPI年增率足額反映，經濟成長率勞資共享。依此推估，明年調幅高達7.6%。但隨著K型經濟發展，勞資雙方都有同意檢討經濟成長率共享分額。

在7月27日的最低工資諮詢會，據了解，勞團表態考量當前K型經濟、產業發展不均，勞方對於經濟成長率的分享可以不必一半一半，但爭取分配三分之一經濟成長果實，若加上CPI漲幅，當時提出明年調升5.08%。而在主計總處發布最新預測值後，勞團訴求明年調幅應拉高至5.7%。

不過，熟悉內情高層官員說，經濟成長率並非「最低工資法」的應參採指標，而是得參採指標，已指示勞動部必須將「得」參採的十項指標一一檢視。據了解，勞動部著重在國內貧富差距擴大至6.71倍的家庭收支、勞工平均薪資等指標；該人士強調，經濟成長率不是「最主要的數據」。

據了解，最低工資已連10年調升，明年最低工資將突破3萬元，此趨勢已經追上部分台灣勞工薪資，例如派遣工、清潔工、洗衣工，並且距全國薪資中位數的差距也漸縮小，簡言之，未來持續調升最低工資，將拉抬台灣勞工薪資，用政策改善低薪。

針對最低工資調高對產業界的衝擊，工總常務理事何語在7月底的最低工資諮詢會，要求勞動部應就各行各業對經濟成長率貢獻度做出分析，作為最低工資決策參考。

勞團也支持工總的提案。全產總理事長戴國榮表示，當前K型經濟發展，貢獻大的是出口的AI及半導體，但內需及服務業等其他產業恐怕沒有這麼好的景氣；勞團了解，經濟成長率要勞資各分一半，也不太可能，但主張要有合理分配，這需要勞動部進一步研析。

一位產業界人士表示，若明年最低工資調薪5%以上，對製造業影響主要是在移工薪資成本增加，製造業勞工貼近最低工資人數不多，因此整體來說，對大型企業影響不大，但對中小企業則仍有衝擊。

精華 FAQ

  • 依目前評估，明年最低工資調幅有望超過5%，若以5%計算並取整數，月薪約為3萬975元；若調幅達5.08%，月薪則可達3萬1000元，確定將突破3萬元。

  • 官員指出，經濟成長率在最低工資法中屬於得參採指標，不是最主要依據；勞動部還會檢視CPI、家庭收支貧富差距、平均薪資等10項指標，以更全面決定調幅。

  • 共識是CPI應足額反映，且都認同要重新檢討經濟成長果實的分配比例；分歧在於勞團主張分享比例應低於過去的一半一半，並希望調幅提高到5.7%左右。

卓榮泰

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