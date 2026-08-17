資訊奧賽／台1金2銀1榮譽獎 排世界第8

學生廖宥翔（左起）、林祺祐、黃宇綸、李柏霆代表中華民國參加國際資訊奧林匹亞競賽，獲一金二銀一榮譽獎。（圖／教育部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣4名學生在國際資訊奧林匹亞競賽獲1金2銀1榮譽獎，於92國375名選手中排名第8，李柏霆更拿下個人第8名佳績。

今年由烏茲別克主辦的國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣4名學生在92個國家、375名參賽學生中，獲得1金、2銀、1榮譽獎佳績，國際排名第8名。個人獎項部分，最佳成績是台南一中學生李柏霆的排名第8。

國教署說，這次有2000多名學生符合初選資格，最後選出4人代表參賽，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，並可獲頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

金牌獲獎者、個人排名第八名的台南一中學生李柏霆分享，小六時在老師建議下參加Scratch比賽，從此對程式產生興趣；國二接觸LeetCode後，開啟解題之路，升高中後又參加資訊社和讀書會等活動，接觸Codeforces、AtCoder，並參加各項程式競賽。

2位銀牌獲獎者為高雄中學學生林祺祐，個人排名第56，以及黃宇綸個人排名第77；一位榮譽獎獲獎者為台北市立建國中學學生廖宥翔，個人排名第200名。教育部統計，中華民國自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，至今獲得27金、66銀、30銅、1榮譽獎。