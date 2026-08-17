國旅卡公務員喊廢 政院給軟釘子：維持現制每3年檢討

公務員廢國旅卡引發輿論爭議，國旅卡有無促進觀光的效益，以及是否為公務員的偽福利，令人關注。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國旅卡存廢再受爭議，公務員提案要求廢除並恢復現金加班費，但人事總處決定維持現制，只承諾每3年檢討，引發朝野與基層公務員批評。

國民旅遊卡存廢再掀討論，近期有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除，主張恢復無法休假時的不休假加班費；但行政院人事總處並未採納，僅允諾每三年檢討一次。前政務委員張景森直呼該制度「掛羊頭賣狗肉」，與其修補不如廢掉，在野立委也盼全面檢討。

國民旅遊卡是專屬公務員的補助制度，每年有1萬6000元（台幣，下同）額度可供消費、旅遊。有公務員透過公民提案稱，不休假加班費屬公務員因公無法休假的勞務對價，現行制度卻將部分加班費轉為國旅卡，並限制消費核銷方式，侵害公務員對勞動報酬的自由處分權。

提案強調，國旅卡制度已失去當年振興境內觀光初衷，還限制重重，常被戲稱為「偽福利」，打擊基層士氣，不利公部門留才。

人事總處日前回覆，休假制度在於維護健康權，若全面改採發放未休假加班費，恐使部分公務員忽略休息需要，全年無休投入工作；維持應休假日數，有助降低過勞風險，且休假與加班費設計目的不同，國旅卡補助本質屬福利，廢除將影響公務員現有權益。

人總指出，現行公務員每年除應休假10日搭配國旅卡休假補助，如因公務需要未能休假，未休假日數（最多20日）可申請未休假加班費，適度兼顧基本健康保障與額外勞務補償。行政院已核定2026年至2028年依現行制度辦理，後續每3年檢討一次。

長年主張廢除國旅卡的張景森說，國旅卡制度「掛羊頭賣狗肉」，把公務員福利、休假、振興觀光混為一談，原本號稱振興國旅的政策，如今變成公務員購物卡；政府怕得罪公務員不斷放寬，公務員又嫌限制太多，政策目的愈發模糊，導致誰都不滿意，卻沒人敢取消。

國民黨立委翁曉玲表示，確實收到許多公教人員反映，在使用國旅卡上遇到許多不便，也衍生與特定商店套利等弊端，她認為政府確實應該檢討，例如讓國旅卡額度不限定商家消費，也能促進經濟，在現有政策上思考改善與精進。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，國旅卡制度失去振興國旅的初衷，卻換來「每三年檢討一次」的官僚式答案，令人遺憾，人事總處應立即邀基層公務員團體討論，全盤檢討國旅卡制度。

民眾黨立委陳昭姿說，司法院釋字第785號解釋闡明，公務員因公無法休假，領取的加班費是繼續提供勞務的對價，本質上是薪資跟財產權，希望人總不要視而不見，振興國旅應由交通部觀光署編列預算，而非用基層加班費替政策埋單，應順應民意讓國旅卡退場，讓加班費全額回歸現金。

對於人事總處拍板國旅卡維持現制，不少基層公務員大感不滿，批評人總「問A答B」、「剝奪公務員的休假還要強迫消費」、「為何獨厚旅宿業」。台灣公務革新力量聯盟則建議，可從提高額度、取消指定用途消費、開放無限期累積未休假日數等方面來調整。

「公革力」聯盟成員曾執轡指出，國旅卡制度初衷是為了節省未休假加班費，現行休假補助總額1萬6000元，以強制休假10天來計算，日薪1600元已是25年前的薪資水準；據觀光署統計，國庫平均一年須支付78億元國旅卡費，還不包括後端的行政流程，像是審核、報帳，違法使用還要稽核，這些人力成本卻不被人總算進去。他表示，用國旅卡取代未休假加班費，人總1年可以省下逾27億元，此次決定維持現行規定，估計也是為了省錢；但明年中央政府總預算歲出3兆多元，剝削公務員勞動力只是為了節省九牛一毛，有意義嗎？

公務人員指出，現行國旅卡使用方式已與原始目的不盡相同，不少人拿來購買星級飯店餐券、住宿券，聽聞有人轉手給親友，或購買日用品等，且目前已不必休假就能使用，恐背離鼓勵公務人員休假、促進國旅的政策原意。