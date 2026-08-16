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十年相伴 移工庇護中心主任蕭以采：忘不了受害移工被迫道歉

記者張裕珍陳恩惠／專訪
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桃園群眾服務協會印尼移工庇護中心主任蕭以采，陪移工媽媽度過待產的日子。(記者季相...
桃園群眾服務協會印尼移工庇護中心主任蕭以采，陪移工媽媽度過待產的日子。(記者季相儒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蕭以采投入桃園印尼移工庇護中心10年，從照顧母嬰到第一線救援，她以印尼語陪伴移工，也持續為受暴者爭取權益與尊嚴。

「明明已趕抵救援，但雇主站在一旁就不敢說實話；那一刻，我真的感到很挫折」。桃園市群眾服務協會印尼移工庇護中心主任蕭以采感嘆，印尼移工因成長背景、宗教文化及社會階級影響，從小被教育要服從並尊重權威，也害怕衝突，她碰到這種狀況總覺得很沮喪。

蕭以采就讀政治大學時參加「種子社」，假日到桃園庇護中心實習，畢業後到庇護中心「試試」，沒想到一試十年，原本主修阿拉伯文的她還努力學印尼文，如今已是年輕印尼移工媽媽們口中的姊姊「Miss」。

「緊急事件發生時，總不能等通譯吧」。蕭以采說，庇護中心除了照顧母嬰，也接受其他移工媽媽諮詢及求助電話，多數移工媽媽會在晚上六、七點以後致電求助，有人肚子痛、有人想家、有人情緒低落，她總會耐心傾聽、安撫情緒，「移工媽媽人在異鄉，需要有人陪伴」，這也是她學印尼語的主因。

「明明是受害者，卻要被迫道歉，我至今仍無法忘掉那一幕」。蕭以采說，一名家庭看護工遭雇主毆打至昏迷，仲介知悉後主動聯繫協會協助，她陪著看護報警、驗傷、提告，希望能幫忙討回公道，但是雇主得知挨告後，竟抓傷自己、驗傷反控，讓案件演變成雙方互控傷害。

法院調解時，雇主趾高氣昂要求看護先道歉，看護為了保住工作只能選擇道歉、和解。

環境太封閉 傷害難以看見

她說，外籍看護因工作環境封閉，許多肢體暴力、言語羞辱或性暴力都發生在外人看不見的雇主家庭空間裡，外人很難介入，受害者更難自保，這與印尼移工服從及尊重權威的生長環境有關，協會多次接到移工求助電話，她們趕赴現場處理，但移工在面對雇主時又選擇退縮、改口「沒事了」，總讓她們感到洩氣。

但還是有正能量的一面。蕭以采說，最近探訪一名遭遇重大災害而截肢的移工，他靠著雙手支撐身體移動，在醫院長達三周無法洗澡，但卻保持樂觀態度，還幽默自嘲逗大家笑，「他的樂觀與不輕言放棄的人生態度也鼓舞了我」，彷彿「充了電」般獲得更多服務的勇氣與力量。

默默分享愛 不張揚的溫柔

「一路走來，雖然挫折不少，但幫助過不少遭遇性騷擾、毆打或職業災害的移工獲賠償，重新開始生活，我甚至和對方成為朋友，這些都讓我有滿滿成就」。她說，外籍移工隻身到異鄉工作，人生地不熟，若遭遇仲介或雇主的惡意剝削、權威式打壓，很需要外界伸出雙手援助，這也是她持續站在第一線服務移工的原因。

從鹿港女孩到移工媽媽們口中的「Miss」，蕭以采沒有喊過什麼口號，也沒有把自己講得多偉大，她只是默默地把心裡滿滿的愛，持續分享給需要的人，傳遞著這份不張揚的溫柔。

精華 FAQ

  • 她大學時加入種子社到桃園庇護中心實習，畢業後原本只是試試看，卻一路做了10年。她感受到移工在異鄉需要陪伴，因此持續留在第一線服務。

  • 她常遇到雇主在場時移工不敢說實話，或受害者到現場後又改口沒事，讓救援難以進行。外籍看護工作空間封閉，也使暴力、羞辱與性暴力更不易被看見。

  • 一名看護遭雇主毆打昏迷後求助，卻因雇主反控傷害而在調解時被迫先道歉。她至今仍難忘受害者為保住工作而低頭，也更體會移工處境的脆弱。

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