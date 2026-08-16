認趙建銘曾追求 護理師喊冤：已拒絕 趙媽媽能證明

陳幸妤證實離婚後，陳水扁首度發聲指出，不管承受多少風雨，家人永遠都支持。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤控訴趙建銘與護理師關係不單純後，疑似當事護理師出面自清，強調曾拒絕追求且始終維持工作關係，陳水扁則公開力挺女兒。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤日前在前夫趙建銘診所Google 評論留下一星負評，控訴趙建銘對家人醫療敷衍，還在診所與護理師糾纏不清；昨傳出疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，她強調只是診所的員工，對趙醫師的感情世界與家庭生活並不了解，也從未參與。

因發文者在趙建銘診所Line群組上發言自清，字裡行間與陳幸妤近日來公開發言比對，外界認為極可能即是陳幸妤口中所指涉許姓護理師本人。即便經網友肉搜，許女及趙建銘等當事人均未出面證實。

發文者指出，「趙醫師過去確實曾對我表達過好感，但我當時已明確表示自己有穩定交往的男友，並不可能發展其他關係。這些內容小趙醫師、趙媽媽以及相關對話紀錄都能證明。之後在我與先生結婚後，趙醫師也未再有任何類似表示，我們之間一直維持工作關係」。

同時，對話當中提到她從未去探監，也提到租屋及趙建銘入監前所交付款項，及趙返診所後歸還款項等事宜。

發文者強調，診所的收入與帳務向來由趙醫師及相關人員處理，「我的工作內容只是護理師職責，包括照護病人、抽藥、打針及相關醫療工作」。且均保留有對話紀錄、金流紀錄及相關證明文件，但因涉及個人隱私及自我保護，不方便提供給任何人。

陳幸妤日前在評論中控訴趙建銘與許姓護理師交情匪淺。但陳幸妤說，自己沒有證據，趙建銘也沒承認。目前許女已離職，並未在趙建銘診所服務。

陳水扁昨天在臉書表示，「幸妤，辛苦了！不管承受多少風雨，家人永遠支持妳！」，並引用他在獄中的著作「關不住的聲音」當中的第200頁，內容指出，2009年1月27日農曆大年初二，阿扁在土城鬼地方寫給女兒幸妤的一封信，這幾天夜深人靜，阿扁一讀再讀，眼淚不聽使喚奪眶而出。

陳水扁指出，他想和女兒說：「幸妤，爸爸對不起妳！」信中的一段是這樣寫的，「妳最大的遺憾是沒能考上台大，所以當妳在榮總完成實習醫師，在長庚完成住院醫師之後，台大醫學院陳坤智教授鼓勵妳報考碩士班。妳下定決心要唸台大牙醫碩士，又要生孩子，生了孩子，又要餵母奶。看妳上學還帶擠奶器，回家一手餵母奶，一手打電腦（寫碩士論文），作為父母的，於心不忍，卻愛莫能助。碩士班唸三年半，孩子生兩個，當妳穿上碩士袍，安安、廷廷都參加，並分享妳苦讀終於畢業的喜悅。」

疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，她強調只是診所的員工，對趙醫師的感情世界與家庭生活並不了解，也從未參與。(圖／民眾提供)