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陳幸妤婚變有感 陳水扁：對不起女兒 也害兒子被終身剝奪參政權

記者徐白櫻／高雄即時報導
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高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(取材自陳致中...
高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(取材自陳致中臉書)

台前總統陳水扁的女兒陳幸妤近日陷入婚變風暴，除發文聲援女兒之外，陳水扁今天感謝兒子陳致中一直站在家人前面，給家人最好的支持，但也感嘆他自己搞政治、愛選舉連累全家大小，陳致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，「政治之路比阿扁還坎坷難行」。

陳水扁以「致中，謝謝你一直站在家人前面」為題，今早在threads發文說，兒子陳致中在第一時間給姐姐陳幸妤打氣，就像平時第一時間都會給家人最好的支持，站在最前面幫阿扁擋子彈。

陳水扁指出，他在獄中時，陳致中幫忙撐住他創辦的凱達格蘭基金會與凱達格蘭學校，才能存續到今天；而且充當扁家對外發言窗口，關不住的聲音才會被聽到，代表家屬多方奔走呼籲，他才有機會戒護就醫及保外就醫迄今。

阿扁說，他自己搞政治愛選舉，被追殺清算連累妻孥全家大小，不只對不起女兒，也對不起兒媳。特別是拖累致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，政治之路走得比阿扁還坎坷難行。

陳水扁也幽默向兒子陳致中喊話說，你已經年近50歲，應該要多注意身體，「脆友都說你看起來跟我差不多大，要吃健康一點，尤其最近真的胖了，稍微控制一下！不要以後換我替你擔心！」。

高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(取材自陳致中...
高雄市前議員陳致中被父親陳水扁虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(取材自陳致中臉書)

精華 FAQ

  • 他主要是回應女兒陳幸妤近日陷入婚變風暴，並藉此公開聲援女兒，同時也提到家人多年來承受的政治壓力與牽連。

  • 陳水扁說，陳致中總是在第一時間支持家人，過去也替他撐住凱達格蘭基金會與學校，並扮演對外發言窗口，讓家屬訴求得以被外界聽見。

  • 他坦言自己搞政治、愛選舉連累全家，害得陳致中3次參選、2次高票當選卻都短暫任職，最後連參政權都被終身剝奪，認為兒子的政治路比自己更坎坷。

陳水扁

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