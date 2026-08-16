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「給阿嬤的情書」在台首映 梁文傑：硬生生被操作成統戰片

記者賴錦宏／即時報導
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中國官方今年強力向全球推送小品電影「給阿嬤的情書」，圖為8月5日晚，「給阿嬤的情...
中國官方今年強力向全球推送小品電影「給阿嬤的情書」，圖為8月5日晚，「給阿嬤的情書」在印尼雅加達首映。(新華社)

陸委會副主委梁文傑15日專程前往桃園中壢觀看中國大陸官方今年力推的電影「給阿嬤的情書」後，在社交媒體threads發文分享稱這部電影是很不錯的小品，有點像潮汕版的「海角七號」。梁文傑並感嘆，這部電影本來不是統戰片，卻被中共硬生生操作成了統戰片。

梁文傑說，因為國台辦大力宣傳，他15日特別跑一趟中壢去看「給阿嬤的情書」。他形容，這部片是很不錯的小品，幽默之中也蠻催淚。導演藍鴻春並沒有要談什麼大中國敘事，只是講一個對潮汕人來說很熟悉的下南洋故事，有點像潮汕版的「海角七號」，兩者都是從塵封的異鄉書信展開敘事。

梁文傑並表示，這部電影牽涉到的歷史有兩點可以說：

第一，男主角是1948年怕被國民黨徵兵而跑去南洋，但國民黨當時為什麼急需徵兵? 那是因為中共在二戰結束後立刻開始搞內亂。這對小夫妻的悲劇源頭正是中共。

第二，男主角待在泰國的時間是在1955年到1960年。在這段時間，中共搞人民公社和大躍進搞到全國民不聊生，連堪稱富庶的潮汕地區也發生大規模飢荒和非正常死亡的現象。但電影中女主角和3個小孩在家鄉的生活卻似乎一切如常。導演這樣呈現完全可以理解，因為沒人敢碰，甚至知道的人也不多。

梁文傑最後指出，對台灣人來說這部電影沒什麼，但對岸的政治宣傳如影隨形。央視還到現場做特別報導，本來不是統戰片也硬生生被操作成統戰片了。

不過，同黨籍的桃園市議員黃瓊慧對這部電影的看法則與梁文傑不同。桃園電影節上周五（14日）登場，「給阿嬤的情書」15日在電影節期間放映。對此，黃瓊慧質問桃園市長張善政，「為什麼要一直配合中國統戰台灣人？」

對於「給阿嬤的情書」在桃園電影節上映，大陸國台辦發言人朱鳳蓮上個月底曾在記者會中表示，這部電影的內容「是兩岸同胞的共同記憶」、「受到兩岸觀眾的歡迎」。

精華 FAQ

  • 梁文傑認為這是一部不錯的小品，幽默中帶點催淚效果，風格有點像潮汕版《海角七號》。他也指出，電影本身並沒有要講大中國敘事，而是講一段異鄉書信與南洋故事。

  • 他表示，國台辦大力宣傳、央視還到場做特別報導，使得原本只是講述潮汕與南洋故事的電影，被外界視為政治宣傳工具。他認為這種宣傳包裝，讓作品被硬生生變成統戰片。

  • 黃瓊慧的看法和梁文傑不同，她在電影節放映後質疑桃園市長張善政，認為市府配合放映此片，是在配合中國統戰台灣人。她將這次上映視為政治操作的一部分。

中共

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