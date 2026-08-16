地方拚自駕中央政策卻斷點 審計部示警

審計部示警，台灣自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部投入逾億台幣推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。內政部則回覆，已達階段性任務。（記者林澔一／攝影）

地方政府衝刺自駕交通之際，中央政策卻浮現斷點。審計部示警，台灣自駕政策缺乏延續性及統籌性，不利中央、地方及產業整體規畫；內政部 投入逾億元推動的高精地圖及自動駕駛平台，去年陸續停止維運。一線業者也喊話，自駕實驗「一年一案」，能上路載客僅數月，盼中央建立跨部會協調機制，讓自駕車 真正落地。

審計部報告指出，政府為推動無人載具，2018年底公告「無人載具科技創新實驗條例」，內政部與經濟部共同提出「無人載具科技實證運行推動計畫」。其中，內政部主要負責自駕車沙盒實驗場域的高精地圖測製，並提供業者高精地圖及相關諮詢服務。

不過，審計部檢視自駕政策推動情形，點出相關計畫並未建立有效跨部會協調溝通與監督機制、缺乏整體藍圖，未明確訂定自駕巴士落地商轉營運目標期程，且部分計畫屆期後沒再推動，導致運行成果難接續應用。

審計部指出，科技會報辦公室2022年配合組改業務移撥給國科會後，就沒有人承接溝通協調工作；直到今年6月，交通部指派交通科技及資訊司來擔任沙盒實驗權責部門，與經濟部、內政部等部門協調分工。

此外，地方政府持續投入自駕巴士實證，但是沒有明確落地營運的目標期程，中央相關計畫如何延續、不同部會資源如何銜接，成為課題。

台北市長蔣萬安先前接受本報系聯合報專訪時表示，無人自駕車將在北市落地，明年上半年規畫在北士科成立無人自駕示範區；明年下半年更將在全市15條公車專用道推動無人自駕公車，目標讓台北成為全世界無人自駕的重要示範基地。

但如今，高精地圖計畫已停更。內政部2019年至去年投入逾億台幣，辦理地圖測製，提供台北、新北、桃園、台中等16案自駕沙盒實驗使用，也供交通部進行智慧道路加值應用，但相關測製及維運去年底停止。

審計部擔心，未來業者投入自駕沙盒實驗，可能得自行負擔新場域圖資測製成本，進而影響參與意願；地方政府推動自駕巴士時，也可能出現不同業者承接情況。

審計部也關切內政部的「自動駕駛資訊整合平台」因沒有延續性經費，自去年2月起停止維運；平台停擺後，國內自駕巴士實驗數據標準及通用化工作也跟著中斷，可能影響主管機關後續監理，建議內政部設法維運或找其他機關承接。

內政部回應，高精地圖實證計畫及自駕資訊整合平台都是配合推動，目前高精地圖製圖標準和自駕車試行場域所需圖資都已建立，完成階段性任務；未來將配合交通部、經濟部等政策及產業需求，持續提供高精地圖技術諮詢，並滾動檢討。

對於中央相關計畫陸續喊停，台灣自駕車龍頭、勤崴國際副總經理林映帆表示，中央除可持續提供測試場域、初期經費及路側基礎設施，也可思考延長實驗期程及牌照，並建立跨部會協調機制，整合經濟部、交通部等相關法規與政策，讓自駕車能從短期實驗逐步走向實際營運。