「給阿嬤的情書」台灣首映 翁曉玲：深刻感受到中國人的重情重義
被譽為年度現象級神作的中國電影「給阿嬤的情書」，8月15日在2026桃園電影節迎來台灣首映。現場440個座位座無虛席，開演前排隊入場的人潮綿延近百米，主辦單位甚至提早20分鐘開放入場。電影在台僅放映兩場，門票在開賣5分鐘內便搶購一空。
這部由新銳導演藍鴻春執導的電影，以「僑批」（早期海外華人寄回家鄉的家書與匯款）為線索，講述了潮汕阿嬤葉淑柔半生守望遠赴南洋的丈夫，以及孫子遠赴泰國尋親，揭開一段由善意與情義編織、跨越半世紀的家族往事。
全片採用潮汕方言，並由全素人演員出演，製作成本僅約人民幣1400萬元。自4月底在大陸上映後，憑藉驚人口碑發酵，上映85天全球票房已突破21億元人民幣。
2026桃園電影節總策展人姚經玉表示，「給阿嬤的情書」是一部非常溫暖的電影，他相信在台首映一定能引起大家的共鳴。台灣發行方「寬魚國際」行銷長邱瓈寬則感性分享引進初衷：「這是一部很溫暖、很感動、拍得很自然的電影，從頭到尾打動我」。知名導演朱延平也驚嘆其票房奇蹟，稱這是「所有電影人的夢想」。
首映現場吸引了近300名觀眾，有台灣影迷分享，自己已在深圳看過，這次來是「二刷」 。
國民黨立委翁曉玲也特別來觀影，她說，看完電影後深刻感受到中國人的重情重義，不管是對家庭、對朋友，都是重情重義的。
在台灣生活的潮汕人郭小姐表示，自己早早就關注「给阿嬤的情書」將在電影節上映，很幸運能夠搶到票並且帶著自己的台灣朋友一起觀看。
郭小姐以「油柑」形容觀影感受：「初期有酸澀的悲傷，但回味之後是甜甜的感覺。」她的台灣朋友也在觀影後表示，自己的爺爺是從山西來台灣的，與電影裡的故事背景相似，情感是不分地域的。電影結束後，許多觀眾仍坐在場內回味，直到工作人員請大家離場。現場也有觀眾紅著眼眶走出戲院，直呼感動。
目前該片在台灣仍以影展放映為主，是否能夠進入台灣院線，仍需經過申請與抽籤程序。但邱瓈寬已表示，就算抽不到籤，「我買來請大家看都值得，也可以租戲院請大家看」。
影片在2026桃園電影節首映時，440席座無虛席，入場人潮綿延近百米，門票也在開賣5分鐘內售罄。首映現場約近300名觀眾，許多人看完仍留在場內回味，還有人紅著眼眶離場。 電影以「僑批」為線索，描寫潮汕阿嬤守望南洋丈夫、孫子遠赴泰國尋親的家族往事。全片使用潮汕方言，並由全素人演員出演，製作成本約人民幣1400萬元，卻在大陸創下高票房。 翁曉玲觀影後表示，深刻感受到中國人的重情重義，認為影片呈現對家庭與朋友的情感力量。現場也有台灣觀眾分享與自身家族遷台經歷相似，覺得情感不分地域，讓不少人深受感動。
精華 FAQ
影片在2026桃園電影節首映時，440席座無虛席，入場人潮綿延近百米，門票也在開賣5分鐘內售罄。首映現場約近300名觀眾，許多人看完仍留在場內回味，還有人紅著眼眶離場。
電影以「僑批」為線索，描寫潮汕阿嬤守望南洋丈夫、孫子遠赴泰國尋親的家族往事。全片使用潮汕方言，並由全素人演員出演，製作成本約人民幣1400萬元，卻在大陸創下高票房。
翁曉玲觀影後表示，深刻感受到中國人的重情重義，認為影片呈現對家庭與朋友的情感力量。現場也有台灣觀眾分享與自身家族遷台經歷相似，覺得情感不分地域，讓不少人深受感動。
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