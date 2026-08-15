AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高

AI商機爆發，催動出口及投資雙引擎，加上民間消費轉強，主計總處上修今年經濟成長率11.05%，寫下39年新高。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： AI需求推升台灣出口、投資與消費同步成長，主計總處將今年經濟成長率上修至11.05%創39年新高，但物價也因油價與氣候等因素升至2.07%。

人工智慧（AI）商機大爆發，催動出口及投資雙引擎，加上民間消費轉強，主計總處上修今年經濟成長率至11.05%，寫下1988年以來、39年新高，預估明年經濟成長率6.04%，出口規模破1兆美元。不過，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐來到2.07%，超過2%通膨警戒線，物價情勢相對嚴峻。

主計長陳淑姿指出，AI需求龐大，帶動台灣經濟強勁成長，去年經濟成長率已達8.68%，今年又是高成長；但仍要關注AI發展的不確定性，例如，廠商赴美投資，水電問題能否克服，國內也有相關水電供應問題。

主計總處分析，由於AI應用由雲端訓練擴至推論、代理及終端裝置，全球主要雲端服務業者加速建置AI基礎設施，AI供應鏈出口大幅擴增，預測今年出口將達9,036億美元，年增41.19%，出口年增率創50年來最大增幅。

主計總處預測今年各季經濟成長率分別是15.43%、12.93%、11.42%、5.37%。上半年經濟成長率14.15%，創50年來最高。今年全年經濟成長率至11.05%，較5月預測值9.64%，大幅上修1.41個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，上半年出口比預期好，民間投資也大幅增加；另資本支出帶來的需求持續增加，也帶動下半年出口繼續往上修；民間消費成長4.76%，是近3年最佳，主要是企業獲利帶動員工加薪，及股市帶動財富效果，均有助民間消費。

主計總處預測明年經濟成長率6.04%，陳淑姿表示，AI成長不變，出口可望續成長。蔡鈺泰補充，明年出口規模達1兆725億美元；由於需求強勁，供應鏈為增加產能，預期仍得增加投資，去年及今年民間投資都雙位數成長，明年估成長4.32%。

經濟情勢雖好，物價通膨也跟著走高，主計總處上修今年CPI年增率預估到2.07%，超過通膨警戒線，明年回落到1.9%。陳淑姿表示，今年雖因中東戰事推升油價，但政府凍漲對物價影響不大，但氣候異常影響蔬果價格，電腦設備漲價、企業調薪都會影響物價。

蔡鈺泰表示，物價溫和上漲，會慢慢回穩，但民眾更在意薪資漲幅是否超過物價，上半年名目總薪資增加3.5%，扣除上半年物價上漲1.7%，仍上漲1.8%。過去9年實質總薪資漲幅都超過1.3%，今年也一定是正成長，「所以，物價不是有沒有超過2%的問題，重要的是加薪幅度超過物價漲幅」。