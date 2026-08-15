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台兒少性侵追訴期舊制違憲 11案獲救濟機會 發回重審

記者林孟潔／台北15日電
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憲法法庭14日就兒少性犯罪追訴時效案作成判決，憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、司...
憲法法庭14日就兒少性犯罪追訴時效案作成判決，憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、司法院發言人吳定亞（右）召開記者會說明。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

憲法法庭認定兒少性犯罪舊制追訴時效起算過早違憲，11名聲請釋憲被害人案件獲發回重審，但已屆滿且未聲請者不受影響。

立法院上月三讀通過刑法第80條修正案，兒少性犯罪追訴權時效自被害人滿20歲後起算。憲法法庭認為，修正前規定過度限制兒少被害人的訴訟權利，判決違憲且失效，另廢棄發回原因案件的確定終局裁定，十一名聲請釋憲的被害人均獲救濟機會。

另依憲法判決意旨，基於法律不溯及既往原則，不使時效原已屆滿、國家已終局不得追訴犯罪的狀態受到動搖，追訴權時效已完成卻未聲請憲法審查的被害人，無法依憲法判決獲得救濟機會。

立法院雖於今年7月三讀通過刑法修正案，總統於同月22日公布，規定兒少性犯罪被害人滿20歲以前，不計入追訴權期間，但憲法法庭認為，本案涉及追訴權時效制度對人民基本權利的保障、法安定性的維護與國家刑罰權行使的衡平，具憲法重要性，仍有實體審查的必要。

憲法法庭認為，追訴權時效雖是限制國家刑罰權行使時間，但時效一旦完成，國家對犯罪的追訴權就消滅，也限制被害人的訴訟權，尤其性犯罪對兒少被害人來說，往往造成永久且難以平復的傷害，若透過國家追訴，除給予加害人適當處罰外，也可撫平被害人的身心創傷。

憲法法庭指出，性犯罪具隱密特性，被害人常不願再提被害經驗，導致犯罪未被揭露，更何況是兒少被害人可能因為身心發展尚未成熟、性意識薄弱，未能及時意識到權利受侵害，加上現實資源不足、家庭、學校等權威關係的攔阻或壓制，使他們無法憑靠自己力量揭露案件，導致遲延揭露、低報案率和犯罪黑數。

刑法修正前的追訴權時效規定，僅依各罪最重法定刑輕重，決定時效期間長短，並以犯罪成立日或行為終了日作為追訴權時效起算時點，沒有針對兒少被害人另作調整。

憲法法庭認為，如此會造成兒少被害人等到年長具備揭露能力時，時效早已完成或所剩無幾，壓縮被害人可請求國家追訴犯罪的期間，也違反憲法保障訴訟權的意旨。

憲法法庭也判決十一名聲請釋憲被害人的確定終局裁定，因適用修正前的刑法規定違憲，均廢棄發回各法院，並應比照今年7月修正公布的刑法規定計算追訴權時效。

不過，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，認為修正前刑法規定並無違憲，且原因案件追訴權時效既已依法完成，無論立法者、普通法院或憲法審查者，也均無從恢復已消滅的追訴權。

憲法法庭判決刑法修正前兒少性犯罪追訴權時效規定違憲，並點出立法院三讀通過修法未納入「拍攝兒少性影像」的性剝削犯罪，相關機關應依判決意旨，妥速通盤檢討修正規定。

衛福部保護司司長郭彩榕表示，「刑法」修正僅涉及性侵害案件，追訴期改自被害人滿廿歲起算；兒少性影像則適用特別法「兒少性剝削防制條例」。據悉，衛福部已完成修法，追訴期同樣改自廿歲起算，已於八月初函送行政院，待審查後送立法院審議。

精華 FAQ

  • 因舊制以犯罪成立日或行為終了日即起算追訴期，未考量兒少被害人常因身心未成熟、難及時揭露，過度壓縮其請求國家追訴的期間，違反訴訟權保障。

  • 憲法法庭廢棄他們原本的確定終局裁定，將案件發回各法院重新審理，並應比照7月修正後的刑法規定計算追訴權時效，讓他們獲得救濟機會。

  • 依判決意旨，基於法律不溯及既往與法安定性，若追訴權時效已完成，且被害人先前未聲請憲法審查，國家已終局不得追訴的狀態不會被動搖，也無法再救濟。

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