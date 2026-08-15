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台健保復健病房最長可住半年 10院試辦 中風患者優先

記者翁唯真／台北15日電
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健保署宣布推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，預估每年可提供最多2000名具復...
健保署宣布推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，預估每年可提供最多2000名具復健潛能病人，接受最長180天的住院復健照護。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

健保署啟動復健病房試辦計畫，先由10家醫院提供373床，讓腦中風患者最長可住院180天接受連續復健，並以成效獎勵醫院。

健保署挹注3億元台幣經費，推動「全民健康保險復健病房試辦計畫」，首波由全國10家醫院共同承作，預計每年可提供最多2千名具復健潛能病人，接受最長180天的住院復健照護，打破過往急性期住院28天就得出院的限制，復健病房初步先針對腦中風患者，未來研擬增加脊髓損傷病患，且健保署不排除明年擴大試辦。

台灣每年約新增3至5萬名中風病人，隨著神經醫學進展，中風黃金復健期已從過去3個月延長至6個月。為讓腦中風患者獲得更完整的復健治療，健保署昨於彰化員郭醫院宣布，自7月起，全台北、中、南、東區共10家醫院，釋出373張復健病床。

10家醫院分別為台北市立聯合醫院陽明院區、部立台中醫院、部立朴子醫院、員郭醫院、桃園長庚醫院、北榮員山分院、成大附醫斗六分院、部立旗山醫院、新高醫院及部立花蓮醫院。

參與試辦計畫的醫院，每設置8床復健病床，至少須配置1名物理治療師或職能治療師，患者最長可住院180天。復健訓練也將納入「居家情境模擬」，讓患者在住院期間提前練習返家後可能面臨的生活情境，協助出院後順利銜接日常生活。

健保署署長陳亮妤表示，過去腦中風患者進入慢性復健期後，常需轉院或由家屬每日陪同往返醫院。復健病房試辦計畫上路後，患者最長可住院6個月，接受高強度、高頻率復健，不僅減輕家屬照顧負擔，也有助提升生活自理能力。

陳亮妤說，目前復健病房收治對象以腦中風患者為優先，未來將擴大到其他疾病，部分神經損傷相關疾病，可透過積極復健降低失能，近期陸續有單位向健保署提案，如脊髓損傷相關學會，正盤點患者人數、照護人力、醫療資源、復健需求等。

聯新國際醫院神經內科醫師王景益表示，目前中風患者多轉介「急性後期整合照護計畫」（PAC）收治於復健病房，現行最長可住院3個月，礙於病床數一直沒增加，病床周轉率低，未來若延長住院時間至半年，恐進一步降低周轉率。他認為，延長住院有助具復原潛力的患者，但是部分患者恢復仍舊有限，如果長期占用病床，恐排擠新發生的中風患者，或正值復健黃金期患者的住院機會。

健保復健病房採取「論質計酬」，依功能改善程度給予額外獎勵，指標分別為整體功能改善率超過九成、個案出院後返回住家率超過九成、30日內再入院率小於15%等。綜整照護品質指標若為前25%的醫院，結案個案每人多給5千點；前26%至50醫院，結案每人3千點；前51%至75醫院結案每人1,500點。

精華 FAQ

  • 健保署挹注3億元推動試辦，首波由10家醫院承作、共373床，讓具復健潛能的病人可最長住院180天，先以腦中風患者為優先對象。

  • 因台灣每年新增3至5萬名中風病人，且黃金復健期已延長到6個月。延長住院可提供更完整、密集的復健，幫助患者提升自理能力。

  • 醫師提醒，住院延長可能降低病床周轉率，排擠新患者；但健保也採論質計酬，依功能改善、返家率與再入院率等指標給予額外點數獎勵。

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