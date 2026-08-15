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重磅快評/陳幸妤開撕趙建銘不只是八卦 應檢視權力文化

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前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）主動爆料已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦...
前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）主動爆料已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦留言。本報資料照片

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤公開離婚訊息引發熱議，文章則認為真正值得檢視的不是婚姻八卦，而是趙建銘因第一家庭身分所衍生的政治影響力與權力文化。

前第一千金陳幸妤主動爆料自己已經與趙建銘離婚，這兩天迅速成為最熱門的八卦。從女性獨立自主的角度來看，一段不適合的婚姻終於畫下句點，陳幸妤選擇用自己的方式說再見，網路聲量幾乎一面倒站在她這一邊。甚至有人說，「因為陳幸妤是最不會說謊的人」，所以她說的話普遍獲得認同。

但如果事情只停留在夫妻恩怨、婚姻破裂與情感糾葛，那就只是八卦。真正值得社會檢視的其實是趙建銘這個名字曾經代表的政治現象：一個原本只是總統女婿的醫師，為什麼可以在政治江湖上行走得如此深、如此廣？

先不談這次陳幸妤對趙建銘醫術、醫德等提出的質疑，這些屬於當事人的說法，仍應由證據判斷。真正有司法定讞紀錄的，是台開內線交易案。趙建銘因涉及台開內線交易，最高法院2021年駁回上訴，全案判刑3年8月定讞，之後入監服刑。這件事不是政治攻防，而是司法判決確定的事實，更值得注意的，是趙建銘當年在政治圈所展現的「影響力」。

2005年前後，趙建銘曾被媒體與檢調關注是否介入國票金控人事案。台北地檢署當年偵查後，認定他確曾致電相關人士，表達希望支持特定人選，因犯罪事證不足，最後並未以犯罪起訴。雖說打電話關切與涉犯刑事犯罪是兩回事，不能混為一談，但問題在於，一個醫師為什麼會去關切國票金控的人事？一個總統女婿，為什麼會被認為有資格在金融機構經營與人事問題上發聲？

答案不是他的醫術，而是他的身分。當權力靠近家庭、親戚、朋友與私人關係，正式職務與非正式影響力之間的界線就很容易模糊。法律只能處理最後有沒有犯罪，政治倫理 , 真正該問的是另一個更根本的問題：趙建銘憑什麼？

第一家庭成員沒有官職，卻被視為「可以打電話的人」；沒有決策權，卻可能有人願意聽他的意見；沒有行政權力，卻可能因為一句話，讓別人開始揣摩是不是「上面的意思」。這些事情未必每一件都構成犯罪，卻形成一種更難防範的政治裙帶關係。

有人因為「跟誰結婚」、「跟誰是親戚」，就突然取得原本不應該擁有的政治分量，這種分量甚至不需要寫進任何法令，卻真實存在於人情、請託與利益交換之間。所以，陳幸妤這次開撕趙建銘，不能只被當成一齣家庭八點檔好戲上演而已，它意外喚起社會大眾十多年前的記憶，也讓社會重新想起「駙馬爺」這個角色曾經帶來的爭議。

陳幸妤選擇離開一段婚姻，是她自己的選擇；但台灣政治更該離開的，是那種「一人得道、親友沾光」的權力文化。總統的女婿不是官職，總統的親戚也不是政治身分，更不該因為靠近權力核心，就自動取得一張可以進入政治江湖的通行證。

精華 FAQ

  • 因為她是前第一千金，這段婚姻本就高度受關注；加上她以自己的方式公開結束關係，讓外界把焦點放在她的獨立選擇與婚姻破裂上。

  • 作者認為重點不是夫妻恩怨，而是趙建銘作為總統女婿，何以能在政治與金融圈產生影響力，反映出權力靠近家庭後形成的裙帶文化。

  • 因為台開內線交易案已有司法定讞，但更早的國票金人事關切等情況顯示，他即使沒有官職，也可能因身分被視為能影響決策，這超出一般私人關係範圍。

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