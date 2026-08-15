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台基本生活費擬調高 200萬戶減稅有望 4口家最多省1.1萬台幣

記者胡順惠／台北15日電
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主計總處公布2025年每人可支配所得中位數後，推估明年基本生活費將升至22萬元，帶動逾200萬戶減稅，四口之家最多可省1萬1200元。

主計總處昨公布2025年「每人可支配所得中位數」為36.7萬元(台幣，下同)，依此推估，今年每人基本生活費可望調升至22萬元，較去年的21.3萬元增加7000元，連續第九年調高。若以夫妻及二名未成年子女的四口之家計算，明年基本生活費提高2萬8千元，若所得及扣除額等不變，按5%至40%稅率估算，可省稅1400元至1萬1200元，明年5月申報綜所稅即可適用，初估逾200萬戶受惠，且多口之家可望有感省稅。

主計總處每年公布當年度家庭收支調查，其中「每人可支配所得中位數」乘上60%即為「基本生活費」，代表每人維持基本生活所需的費用，依納保法規定，基本生活費不課稅。

基本生活費是按「人頭數」計算，納稅義務人、配偶及受扶養親屬都可計入，因此家庭人口數越多，基本生活費總額越高，也越有機會產生基本生活費差額，享有額外減稅利益。

若家庭綜合所得淨額落在61萬元以下、適用5%稅率，可望省稅1400元；若家庭綜合所得淨額介於61萬元至138萬元、適用12%稅率，則可望省稅約3360元。不過，實際基本生活費金額與受惠人數，還是要以財政部年底公告為準。

另外，明年5月申報2026年度綜合所得稅時，每名未成年子女免稅額也將由10.1萬元提高至15.萬元，增加5.05萬元。不過，免稅額本身也是基本生活費差額的比較項目，因此兩項減稅利益不能直接相加，實際可扣除金額仍須依家庭申報情況計算。

無扶養親屬的單身小資族，由於免稅額10.1萬元加上標準扣除額13.6萬元，合計已達23.7萬元，高於目前基本生活費，因此通常不會產生基本生活費差額，並非這波主要受惠族群。

納保法自2017年上路後，立法保障不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，財政部每年公告的基本生活費，從2017年每人16.6萬元，到今年每人22萬元，已連續9年調高。

精華 FAQ

  • 主因是主計總處公布2025年每人可支配所得中位數為36.7萬元，依60%推算，基本生活費可望升至22萬元，較今年增加7000元，並已連續第9年調高。

  • 以夫妻加2名未成年子女的四口之家估算，基本生活費提高後可增加2萬8千元的扣除空間；若所得與扣除額不變，依稅率不同，約可省1400元到1萬1200元。

  • 基本生活費按人頭計算，家庭人口越多越容易出現差額，因此多口之家受惠較大，初估逾200萬戶可受益；單身者因免稅額與標準扣除額合計已高於基本生活費，通常不會產生差額。

財政部

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