台灣家庭所得差擴至6.17倍 貧富差距創14年新高

主計總處發布2025年家庭收支調查，最高和最低的20%家庭，所得差距為6.17倍，創14年來最高差距。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 主計總處公布2025年家庭收支調查，台灣可支配所得高低差距擴大至6.17倍，顯示AI帶動的成長紅利分配不均，學者建議從稅制、產業轉型與居住政策多管齊下。

主計總處發布2025年家庭收支調查，全體家庭平均每戶可支配所得平均121萬元(台幣，下同)，較2024年增加3.9%；最高和最低的20%家庭，所得差距為6.17倍，較2024年增加0.03倍，創14年來最高差距，代表貧富差距加大。

學者認為，高經濟成長下，貧富差距持續加大，所得不均最有用方法是租稅手段，應檢討目前稅基分配是否合理；另一個方法是讓AI及半導體滲透到愈多行業，如果判斷未來K型經濟走勢不可逆，政府對人力資源就要重新配置，讓愈多人投入AI產業愈好。

2025年全體家庭平均每戶所得總額152.9萬元，較2024年增3.3%；每戶可支配所得平均121萬元，較2024年增3.9%，每人可支配所得平均45萬元，增加7.4%。

若將家庭可支配所得高低分成五等分比較，可支配所得最高20%家庭平均每戶244.9萬元，年增3.9%，最低20%家庭平均每戶只有39.7萬元，年增3.5%，兩者差距6.17倍，較2024年增0.03倍；吉尼係數0.341，與2024年相當。

主計總處參事李佳航指出，高低所得家庭可支配所得倍數加大，主因AI浪潮帶動半導體相關產業獲利，高所得增加收入增幅較高，遠高於低所得家庭，但去年普發現金，對低所得家庭較有幫助，也讓差距倍數緩和。

對於經濟成長率創下39年新高，貧富差距卻擴大，中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆認為，各國政府最常用來縮小貧富差距方法為社會福利移轉支出及租稅政策，但研究顯示，租稅效果不如社會福利，因為所得較低者，原本繳的稅也少。

不過台灣租稅存在繳稅對象向薪資所得者傾斜不公現象，非薪資所得如資本利得可以不繳稅，企業也可用投資抵減等方式免稅政策協助，因此要檢討稅基分配是否合理。

其次，政府要扭轉目前經濟果實聚焦AI產業從業人員現象，讓AI半導體能滲透到其他行業，更多行業提高附加價值率，或是讓其他行業從業人員轉到附加價值高產業工作，例如協助目前K型經濟下方的低薪產業從業人員，到半導體AI產業工作，雖然或許會有門檻限制，但如果政府判斷未來K型經濟不可逆，人力資源就應重新配置，從教育階段科系選擇就往AI相關科系，或是鼓勵跨領域學習，改變職涯方向。

最後一個方式，就是解決居住不正義問題。很多年輕人對未來沒有盼望來自買不起房，政府協助方式不是新青安貸款，因為補貼政策反而拉高需求，拉抬房價，較好的方式應是多蓋社會住宅，增加供給端，才能抑制房價，但各級政府反而是將許多適合居住土地，高價標售給財團，財團蓋好房子賣更高價，形同助長炒房。