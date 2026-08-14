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安樂死不公投 台醫界樂見：安樂死既不安詳也不快樂 應提升安寧品質

記者林琮恩／台北即時報導
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「安樂死不符合我國文化。」程劭儀指出，我國善終文化是在病人準備好、家屬圍繞情況下...
「安樂死不符合我國文化。」程劭儀指出，我國善終文化是在病人準備好、家屬圍繞情況下，讓病人圓滿過世，客死他鄉的安樂死並不符合台灣文化。 (聯合報系資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民眾黨安樂死公投未過，醫界表達高度支持。
  • 重點二：安寧醫學會認為安樂死折磨且不符台灣文化。
  • 重點三：學會主張提升安寧品質，減少病痛求死聲音。

民眾黨立院黨團提出「安樂死法制化」公投，14日表決未通過。對此，安寧緩和醫學會理事長程劭儀直言，「太好了，我太高興了」，她認為安樂死不僅花錢、又要等候，對病人而言相當煎熬，既不安詳也不快樂，應提升安寧緩和醫療品質，「安寧做得好，安樂死聲音就會小」，為提升安寧緩和品質，學會已推動安寧緩和機構品質稽核，盼持續提升病人疼痛治療、症狀緩解技術。

安寧緩和醫學會曾於113年發布「安樂死及醫師協助自殺」立場聲明書，明確說明學會不支持安樂死及醫師協助自殺，認定此舉為意圖縮短病人生命，不符合醫師所堅守之醫學倫理原則，強調醫師有權不參與或執行安樂死，安寧緩和醫療團隊也不該稱為監督或執行相關處置，且社會討論安樂死議題時，應確保末期與重症病人都已經得到良好安寧緩和照護。

程劭儀表示，安樂死名詞過於美化，實際執行卻「蠻可怕的」，不僅判定耗時，對病人而言相當折磨，且需長時間等待、花費大筆費用，並非人人都能負擔，病人還需飛到至瑞士等海外少數安樂死合法化國家執行，醫師為病人施打麻醉劑、肌肉鬆弛劑，情境相當殘酷，且病人孤單一人病死異鄉，「既不安詳，也不快樂」，且一死了之並無法解決問題，也為病人家屬留下遺憾。

「安樂死不符合我國文化。」程劭儀指出，我國善終文化是在病人準備好、家屬圍繞情況下，讓病人圓滿過世，客死他鄉的安樂死並不符合台灣文化，曾有安樂死家屬向她反應，對同意家屬安樂死感到非常後悔且終身抱憾，由此可見，安樂死不僅讓逝者不安樂，也讓生者痛苦，沒有解決任何問題，反而帶來更多遺憾，反觀安寧療護，能讓「逝者善終、生者心安。」

程劭儀說，我國推行安寧緩和療護30餘年，已完成「安寧緩和條例」、「病人自主權利法」2項法案，且病人接受安寧療護多由健保支付，在國際上廣受好評，然而，部分病人疼痛困境仍無法解決，前體育主播傅達仁即因胰臟癌疼痛難解，才選擇安樂死，顯示醫界在疼痛、症狀緩解處理上仍有精進空間，為此，學會已推動安寧緩和品質稽核，「安寧品質到位才是王道。」

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀。(聯合報系資料照)
台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀。(聯合報系資料照)

精華 FAQ

  • 理事長程劭儀表示非常高興，認為公投未過是好事。她強調安樂死對病人而言常伴隨等待、費用與折磨，不是真正的善終，因此醫界樂見結果。

  • 學會認為此舉是意圖縮短病人生命，不符合醫師應守的醫學倫理原則，也不應由安寧團隊監督或執行。社會若要談論此議題，前提應是末期與重症病人已獲良好照護。

  • 文章主張應強化安寧緩和醫療品質，特別是疼痛治療與症狀緩解能力。學會已推動機構品質稽核，希望讓安寧做得更好，讓病人能善終，也降低對安樂死的需求。

公投 安樂死

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