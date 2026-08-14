加薪幅度平均1年1000台幣 台放射師缺工 衝擊醫院檢驗量能

放射師薪資待遇不佳、臨床工作又高壓，導致近年出現離職潮，恐影響民眾檢查排程。圖為電腦斷層檢測示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 全台放射師人力持續吃緊，薪資成長緩慢與高壓工作環境導致離職潮，已衝擊醫院檢查量能，業界並盼透過健保給付誘因促成加薪。

台大醫院健康大樓落成，新設電腦斷層（CT）設備，卻因全台放射師缺工，院內缺額逾10名，恐影響檢查排程。放射師公會全聯會理事長陳嘉宏指出，放射師薪資待遇不佳、臨床工作又高壓，導致近年放射師人力缺口嚴重，連過去不缺人的中南部醫院都出現離職潮。全聯會已向衛福部提案放射師加薪，盼有正面回應。

放射師公會全聯會統計，目前全台執業放射師人數約7600至7800人，人數雖較前幾年提升，但隨衛福部推動各項預防政策，如低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢、乳房攝影篩檢等，放射師人力需求也較以往高，「表面上人數增加，實則增幅趕不上需求」。

陳嘉宏表示，以自己任職的嘉義基督教醫院，近期一口氣有5位同事離職，放射師人數從44人，減少到39人，缺額至今尚未補滿，醫院被迫關閉三台CT中的兩台。

陳嘉宏表示，過去「北漂」放射師執業1段時間後，因萌生返鄉念頭，回到中南部家鄉工作，所以北部醫院放射師人力缺乏嚴重且流動率較高，但中南部人力相對穩定。然而近期除北部醫學中心外，連南部非醫學中心也缺放射師，部分醫院因人力不足，只能關閉檢驗儀器，縮減檢驗量能。

至於放射師人力不足，不外乎薪資過低、職場壓力大。陳嘉宏說，新進放射師月薪約4萬元出頭，全聯會去年針對全台近50家醫院調查，發現加薪幅度平均一年僅1000元，任職15年，薪資也不過6萬。

陳嘉宏表示，因人力流失，臨床工作壓力漸漲，醫院為維持每天固定檢查量，除要求加班，也要求加快檢驗速度，放射師長期在必須全神貫注、極度高壓情境工作，連吃飯、上廁所時間都沒有，加上薪資未能反映，自然會離開產業。

醫院受健保點值及經營考量影響，未必將病人檢驗所得給付直接分給放射師。全聯會已向衛福部健保署提案，若醫院為放射師加薪1個健保級距，健保就給予醫院額外點數給付。陳嘉宏說，盼藉此讓醫院、放射師雙贏，目前雙方仍在討論中。陳嘉宏強調，吸納人才，重點仍是醫院是否願意多給放射師薪資、福利，並設法優化工作環境。

健保署醫管組長黃珮珊表示，將納入後續整體支付制度及相關政策研議，持續蒐集各界意見審慎評估。