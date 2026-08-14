迎鬼門開 嘉義城隍廟2千萬真鈔招待「好兄弟」

嘉義市國定古蹟城隍廟13日中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，最吸睛供品「金馬奔騰躍諸羅」（圖），由兩萬張新台幣千元鈔票打造，總值2000萬元。(記者魯永明／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 嘉義城隍廟在鬼門開舉行開普儀式，以2,000萬元真鈔金馬與什家將供桌吸睛，結合傳統古禮、民俗工藝與觀光創意，並將供金捐作古蹟修繕。

農曆7月1日鬼門開，嘉義市國定古蹟城隍廟昨天中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，遵循300多年傳統古禮，揭開中元普渡序幕。最吸睛供品「金馬奔騰躍諸羅」，由城隍廟維新社70名功德主共同奉獻，由2萬張新台幣千元鈔票打造，總值2000萬元（台幣，下同，約622萬美元），打破去年1500萬元紀錄，祭典結束後，將捐贈城隍廟作為古蹟整修使用；廟方另委請工藝師耗時半年打造13尊按成人比例製作的「什家將」，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合。

市長黃敏惠出國赴日本，副市長林瑞彥代表市長，率市府主管、議員及各界人士到城隍廟參拜，立委王美惠、前立委張啓楷及城隍廟董事長楊嘉南，共同祭拜城隍爺與好兄弟，祈求國泰民安、地方平安順遂。

今年「金馬奔騰躍諸羅」由城隍廟維新社70名功德主共同奉獻，總值2000萬元千元新鈔堆砌而成，打破去年1500萬元紀錄。廟方表示，祭典結束後，這筆款項將捐贈城隍廟作為古蹟整修使用，讓信眾祈福的心意轉化為文化資產保存力量。

除「金馬」焦點，另一亮點是13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。

楊嘉南表示，全嘉開普除傳統祭祀供品，融入在地特色創意，規畫「金馬奔騰躍諸羅」、「城隍護持保平安」、「觀音普渡化眾生」、「城隍賜福水果肉山」及「捏麵人超萌、玩出創意」等主題，讓傳統祭典不只是祭祀，更成為展現嘉義民俗文化與工藝之美的重要場域。

「城隍護持保平安」以什家將、供品及城隍出巡場景呈現城隍信仰意涵，象徵城隍安頓境內幽魂、安靖地方，提醒信眾心存善念；「城隍賜福水果肉山」運用當季水果、蔬菜等堆疊成山景，城隍爺站高處象徵賜福四方百姓。「觀音普渡化眾生」以鮮花、水果、老薑、紅豆、綠豆及鹽等堆疊觀音普陀山，搭配龍蝦、鱷魚等普渡供品營造海景，形成「山珍海味」的特殊供桌景觀，祈願天地安穩、地方祥和。

城隍廟推動式微捏麵人技藝，邀請工藝師製作數10件生動作品，將傳統手工藝融入普度「看桌」文化，讓民眾參拜近距離感受傳統工藝之美。城隍廟建廟300餘年，中元祭典承襲百年古禮，從農曆6月27日起進行起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢，直到鬼門開、開普，形成完整中元普度祭典，是重要無形文化資產。

傳統信仰、工藝藝術與創意供桌，吸引大批民眾「看桌」祈福，廟方晚間安排螢光棒、火舞表演及免費甜甜圈、冰淇淋等活動，由老師示範捏麵人，讓民眾把象徵平安的祝福帶回家，將傳統民俗轉化為兼具文化傳承、藝術創意與觀光魅力城市特色。

嘉義市國定古蹟城隍廟另委請工藝師耗時半年打造十三尊按成人比例製作的「什家將」（圖），將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合。(記者魯永明／攝影)