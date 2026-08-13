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「撒40分鐘汗水丈量城市」台鐵小編神回吸睛 網友：被火車誤點的徐志摩

記者孟嘉美／台北即時報導
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台鐵小編留言，「撒40分鐘的汗水，丈量城市；乘4分鐘的列車，撫平疲倦；享36分鐘...
台鐵小編留言，「撒40分鐘的汗水，丈量城市；乘4分鐘的列車，撫平疲倦；享36分鐘的時空收斂，憶前人們的智慧」。（取材自Threads）

一名網友在台灣桃園市中壢區騎單車，8公里路程花了40分鐘，他在Threads感嘆，如果坐火車只要4分鐘，「不體會一次真的沒法發現」。該篇文章引來台鐵小編的文青式回覆，令人驚艷，其他網友直呼「先生當初退出文壇我是極力反對的」、「被火車誤點的徐志摩」。

Threads有網友分享他騎單車的路線及騎乘距離和時間，他表示，不體會一次真的沒法發現，騎腳踏車要40分鐘的路程，坐火車只要4分鐘。

台鐵小編留言，「撒40分鐘的汗水，丈量城市；乘4分鐘的列車，撫平疲倦；享36分鐘的時空收斂，憶前人們的智慧」。

其他網友紛紛前來朝聖，「大家來看看！能跟故宮南院齊頭優秀的台鐵小編是這樣回文的啦！下筆直接吟詩寫作起來」、「你好文青，列車上貼你的留言，必定很有看頭」、「短短3句話，有畫面，有感受，有情緒，有維度，有深度」、「40分鐘的汗水那句，讀完會想去搭一趟車」、「台鐵很會」、「現在官方小編都好厲害」、「天啊！這文字好有畫面」、「很美的文字」、「原來是文豪」、「你不是小編，你是詩人吧」。

精華 FAQ

  • 文章主角分享自己在桃園中壢騎單車8公里、花了40分鐘的經驗，並對比若搭火車只要4分鐘，認為親身體會後更能感受到時間差與城市移動的差異。

  • 台鐵小編以文青詩句回應，寫道「撒40分鐘的汗水，丈量城市；乘4分鐘的列車，撫平疲倦；享36分鐘的時空收斂，憶前人們的智慧」，文字優美且具畫面感。

  • 因為台鐵小編的回文兼具文采、意境與幽默感，讓許多網友驚呼像在讀詩，甚至形容其表現優秀，留言朝聖並稱讚官方小編文青又有創意。

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