新聞評論／國票金2000萬酬庸 暴露金融管理畸形生態

國票金控副董事長陳冠舟的年薪有2000萬元台幣。（圖／國票金控提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國票金副董年薪2000萬元，引發公股金控與社會質疑。

國票金副董年薪2000萬元，引發公股金控與社會質疑。 重點二： 財政部被指動員公股介入，推動國票金民營轉公營。

財政部被指動員公股介入，推動國票金民營轉公營。 重點三：文章批評高額酬庸扭曲公司治理，暴露金融管理畸形。

公股主導的國票金，以年薪2000萬元台幣酬庸民股副董事長，引發外界抨擊，其他公股金控也表不滿。立法院12日就此邀財政部 等單位說明，爭議的民股副董陳冠舟卻請假避不出席，當然惹人側目。這場鬧劇，看來是政府引民股圍剿另一民股而成功奪權，然後許以天價酬勞；除凸顯賴政府推動國票金「民營轉公營」不擇手段，也暴露台灣金融管理的畸形生態。

這場紛爭，起於賴政府將國票金轉為「公營」的企圖。國票金原是民營企業，其中旺旺、耐斯、台鋼及美麗華等四集團股權最多，前三者股權分占近10％，與公股比率相當。但鑑於旺旺集團展現強烈擴張意圖，賴政府去年中對財政部下達國安層級的指令，要求務必在5月董事會改選前以國家資本進場阻斷旺旺的野心，一方面又增一家大型公股金融機構，一方面也趁機將所謂「紅色勢力」趕走。

為此，財政部對國票金進行了三波攻勢。第一波，是協調第一金、兆豐金及四大基金砸下百億公帑，在數月內從股市狂掃了兩成股權，硬生生將民營的國票金變成公股主導。第二波，在今年1月召開臨時董事會，與耐斯集團聯手，將旺旺支持的原國票證董事長王祥文之法人資格取消，並改派美麗華集團的人馬何志強出任。第三波，6月下旬的董事會，公股再度聯手耐斯集團將旺旺人馬從國票證董事會徹底拔除。

至此，府院高層和財政部已可依計畫執行「公公併」，即由彰化銀行主導合併國票金控。但是，此際國票金副董陳冠舟年薪高達2000萬元的消息傳出，頓時打亂政府的一盤棋。原因是，在各個公股金控中，董事長的年薪都在300萬到500萬之間，且除華南金外，都未設「副董事長」職位。更可議的是，幾家大型公股金控如兆豐、第一、合庫，資產都高達5兆元，而國票金資產不到5000億，其副董卻領到其他大型金控董座數倍的薪水，顯不相當，也顯不公平。

對此，國票金的大股東第一銀行本月10日開出第一槍，聲稱已促請國票金法人董事，針對金控及旗下子公司之薪酬結構進行「合理性檢討」，精進公司治理。其後，兆豐金也跟進表態，認為國票金的薪資應比照其他公股的水準，子公司「國票證券」也須一併納入檢視。昨天在立法院，財長莊翠雲表態會檢討國票高層薪資。

國票證並非無辜遭到波及，因為國票證現任副董事長陳冠如是陳冠舟之弟，他前年從國票證領走3000多萬元，去年領走2300多萬元，都是超乎行情的價碼。這耐斯集團的兄弟兩人，一年就從國票領走4、5000萬元，如果是民營企業，外界尚難置喙；但如今要轉公營，難道還能拿公帑亂揮灑。最可議的是，陳冠舟在國票金總經理任內年薪為1918萬元，其中1503萬元是以「員工酬勞」的名目附加，這是經營階層變相分紅，與經營績效根本無關；如今他升任副董事長，卻將之洗成固定薪資，可以如此自肥嗎？

國票金的副董事長能爽領數千萬年薪，寫下金融管理令人側目的怪事，看在民眾眼裡，作何感想？且不說賴政府下令封殺旺旺的心態，台灣數10年來推動「金融自由化」，賴政府卻反其道而行，硬要將民營企業併入公營金控，根本在倒退嚕。不僅如此，為了拉攏民股打擊其他民股，用了不成比例的政治手段，把「公司治理」拋在腦後，更對「金融管理」留下惡例。賴政府一意操作國票金轉公營，心裡還記得公股對人民的責任嗎？