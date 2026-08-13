我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

新聞評論／國票金2000萬酬庸 暴露金融管理畸形生態

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國票金控副董事長陳冠舟的年薪有2000萬元台幣。（圖／國票金控提供）
國票金控副董事長陳冠舟的年薪有2000萬元台幣。（圖／國票金控提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國票金副董年薪2000萬元，引發公股金控與社會質疑。
  • 重點二：財政部被指動員公股介入，推動國票金民營轉公營。
  • 重點三：文章批評高額酬庸扭曲公司治理，暴露金融管理畸形。

公股主導的國票金，以年薪2000萬元台幣酬庸民股副董事長，引發外界抨擊，其他公股金控也表不滿。立法院12日就此邀財政部等單位說明，爭議的民股副董陳冠舟卻請假避不出席，當然惹人側目。這場鬧劇，看來是政府引民股圍剿另一民股而成功奪權，然後許以天價酬勞；除凸顯賴政府推動國票金「民營轉公營」不擇手段，也暴露台灣金融管理的畸形生態。

這場紛爭，起於賴政府將國票金轉為「公營」的企圖。國票金原是民營企業，其中旺旺、耐斯、台鋼及美麗華等四集團股權最多，前三者股權分占近10％，與公股比率相當。但鑑於旺旺集團展現強烈擴張意圖，賴政府去年中對財政部下達國安層級的指令，要求務必在5月董事會改選前以國家資本進場阻斷旺旺的野心，一方面又增一家大型公股金融機構，一方面也趁機將所謂「紅色勢力」趕走。

為此，財政部對國票金進行了三波攻勢。第一波，是協調第一金、兆豐金及四大基金砸下百億公帑，在數月內從股市狂掃了兩成股權，硬生生將民營的國票金變成公股主導。第二波，在今年1月召開臨時董事會，與耐斯集團聯手，將旺旺支持的原國票證董事長王祥文之法人資格取消，並改派美麗華集團的人馬何志強出任。第三波，6月下旬的董事會，公股再度聯手耐斯集團將旺旺人馬從國票證董事會徹底拔除。

至此，府院高層和財政部已可依計畫執行「公公併」，即由彰化銀行主導合併國票金控。但是，此際國票金副董陳冠舟年薪高達2000萬元的消息傳出，頓時打亂政府的一盤棋。原因是，在各個公股金控中，董事長的年薪都在300萬到500萬之間，且除華南金外，都未設「副董事長」職位。更可議的是，幾家大型公股金控如兆豐、第一、合庫，資產都高達5兆元，而國票金資產不到5000億，其副董卻領到其他大型金控董座數倍的薪水，顯不相當，也顯不公平。

對此，國票金的大股東第一銀行本月10日開出第一槍，聲稱已促請國票金法人董事，針對金控及旗下子公司之薪酬結構進行「合理性檢討」，精進公司治理。其後，兆豐金也跟進表態，認為國票金的薪資應比照其他公股的水準，子公司「國票證券」也須一併納入檢視。昨天在立法院，財長莊翠雲表態會檢討國票高層薪資。

國票證並非無辜遭到波及，因為國票證現任副董事長陳冠如是陳冠舟之弟，他前年從國票證領走3000多萬元，去年領走2300多萬元，都是超乎行情的價碼。這耐斯集團的兄弟兩人，一年就從國票領走4、5000萬元，如果是民營企業，外界尚難置喙；但如今要轉公營，難道還能拿公帑亂揮灑。最可議的是，陳冠舟在國票金總經理任內年薪為1918萬元，其中1503萬元是以「員工酬勞」的名目附加，這是經營階層變相分紅，與經營績效根本無關；如今他升任副董事長，卻將之洗成固定薪資，可以如此自肥嗎？

國票金的副董事長能爽領數千萬年薪，寫下金融管理令人側目的怪事，看在民眾眼裡，作何感想？且不說賴政府下令封殺旺旺的心態，台灣數10年來推動「金融自由化」，賴政府卻反其道而行，硬要將民營企業併入公營金控，根本在倒退嚕。不僅如此，為了拉攏民股打擊其他民股，用了不成比例的政治手段，把「公司治理」拋在腦後，更對「金融管理」留下惡例。賴政府一意操作國票金轉公營，心裡還記得公股對人民的責任嗎？

精華 FAQ

  • 因為相較多數公股金控董座僅300萬到500萬元，國票金資產規模又遠小於大型金控，卻給出高達2000萬元酬勞，讓外界質疑明顯失衡且不公平。

  • 文章稱財政部透過第一金、兆豐金與四大基金大量買股，並在董事會改選前聯手民股調整董事席次，逐步削弱旺旺勢力，推動國票金朝公股主導方向前進。

  • 作者認為這不只是酬庸爭議，而是政府為達成公公併目標，動用政治與資本手段改寫公司治理，甚至把員工酬勞洗成固定薪資，反映金融管理出現嚴重畸形。

財政部

上一則

劉世芳稱13萬戶社宅計畫沒變 民團轟「白紙黑字寫3萬」

下一則

中市府採購洩密案 盧秀燕：檢調小事大辦

延伸閱讀

台銀薪資太差 總行經理和泛公股分行經理年薪差距160萬台幣

台銀薪資太差 總行經理和泛公股分行經理年薪差距160萬台幣
新聞評論/兆基揭監管漏洞 包租代管政策信任受創

新聞評論/兆基揭監管漏洞 包租代管政策信任受創
新聞評論／賴政府怠忽施政 在野黨勿掉入大纏鬥陷阱

新聞評論／賴政府怠忽施政 在野黨勿掉入大纏鬥陷阱
新聞評論／高檢一句話 暴露賴政府雙標無底線

新聞評論／高檢一句話 暴露賴政府雙標無底線

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習