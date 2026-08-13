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劉世芳稱13萬戶社宅計畫沒變 民團轟「白紙黑字寫3萬」

記者張曼蘋林銘翰／台北13日電
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外界質疑賴政府推動社宅政策從13萬戶下修為三萬戶，內政部長劉世芳（右）12日在立...
外界質疑賴政府推動社宅政策從13萬戶下修為三萬戶，內政部長劉世芳（右）12日在立法院表示，目前十三萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。（記者邱德祥／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉世芳強調社宅13萬戶目標未改，3萬戶僅是合作部分。
  • 重點二：OURs質疑官方白紙黑字寫3萬戶，預算與計畫也採此數。
  • 重點三：民眾黨批賴政府選前談居住正義，選後卻縮水失憶。

外界質疑賴政府推動社宅政策從13萬戶下修為3萬戶，內政部長劉世芳昨表示，目前13萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實，其中3萬戶是尋求與地方政府合作。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，數據完全依據內政部的白紙黑字；民眾黨則批，民進黨政府不能選前居住正義、選後選擇失憶。

立法院內政委員會昨邀劉世芳、國土署長蔡長展等，就13萬戶社宅興辦檢討等專題報告並備質詢。劉世芳說，社宅政策13萬戶其中3萬戶是尋求與地方政府合作，第一階段的3萬戶已經沒有問題，未來6至7年期間，內政部仍會朝著13萬戶目標前進。

彭揚凱表示，8年社會住宅計畫中，白紙黑字寫明的計畫目標就是3萬戶，且政府所有相關預算也都是用3萬戶的數據編列，所有的數據都源自政府自身的計畫書，而非民間自創，「難道我們現在拿的這分資料不是他們寫的嗎？」

彭揚凱指出，社會住宅13萬戶的政見，是延續民進黨執政背景下，過去行政部門確實都做過評估。內政部去年撰寫的第一版計畫中，目標確實是13萬戶，當時編列的預算也以此為準，並在計畫中白紙黑字聲明「已盤點200多處土地」，僅過了約一年半，政府卻換講法，「真的懷疑這是不是同一個政府？」

民眾黨昨辦「賴政府社宅大跳票，包租代管劣幣驅逐良幣成詐騙溫床」記者會，台北市議員黃瀞瑩批，賴總統選前的公開承諾，上任兩年多卻縮減為3萬戶，執政黨更造謠在野黨刪減預算，中央政府卻大砍社宅興辦經費，民進黨政府不能選前居住正義、選後選擇失憶。

台北市議員陳宥丞說，民進黨過去響應無殼蝸牛運動，執政多年過後卻背離當年初衷，無視房屋老化與居住安全需求，自刪預算讓社宅政策徹底轉彎，不僅憑空消失上千億預算，更讓13萬戶社宅目標夭折，「這不是居住正義消失，而是直接擺爛與躺平。」

精華 FAQ

  • 劉世芳表示，社宅13萬戶的總目標並沒有改變，其中3萬戶只是尋求與地方政府合作的部分；她並說第一階段3萬戶已無問題，未來6至7年仍會朝13萬戶前進。

  • OURs彭揚凱指出，政府的8年社會住宅計畫白紙黑字寫明目標就是3萬戶，相關預算也依3萬戶編列，數據都來自官方計畫書，不是民間自行創造。

  • 民眾黨批評賴政府選前高喊居住正義，執政後卻把社宅目標縮水到3萬戶，還大砍興辦經費；台北市議員更指政策轉彎，讓13萬戶目標形同夭折。

內政部 民進黨 民眾黨

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