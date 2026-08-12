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昔嗆民進黨「誰沒拿我爸錢」 網罵趙建銘：全台灣都知陳幸妤不會說謊

記者楊德宜／台北即時報導
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2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。(聯合...
2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。(聯合報系資料照)

前總統陳水扁女兒陳幸妤傳出與丈夫趙建銘已經離婚，她昨天生日在趙建銘診所的Google評論打1星負評，並寫下「一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌」等字句。該篇文章曝光後吸引網友瘋湧朝聖，網友狂刷負評，「挺陳幸妤」、「來這裡就是要多給你一顆星」、「全台灣都知道：陳幸妤不會說謊」。

陳幸妤昨天在趙建銘診所的Google評論區，以「前妻」身分爆料兩人婚變情事，並指控趙建銘有不當男女關係，醫術不良等，「請大家選診所慎之」。該篇爆料文引起關注，網友紛紛加入戰局、打1星負評洗版，目前Google商家評分下滑至2.5顆星。

支持陳幸妤的網友留言，「很欣賞陳幸妤多年來給人的直率與真性情。她敢說敢當、不拐彎抹角，面對外界的壓力也有自己的堅持」、「很勇敢的女人，幸妤值得更好的」、「陳家人中最欣賞陳幸妤，支持+1」、「從小看她到大，就是一個真性情的人」、「女人心疼女人，我相信她一定忍耐很久了」、「深藍外省第三代支持扁家唯一清流：陳幸妤醫師」。

有網友說，「自從陳幸妤年輕時被記者搞到快崩潰，勇敢說出誰沒拿我爸的錢那時，我就知道她只會勇敢說實話，挺一波」、「幸妤姐真的辛苦了，這一生真的如履薄冰，被男人給害的生活不安穩，從小看她的新聞長大，最佩服她說過的一句話，民進黨哪一個沒有拿過我爸的錢，真心佩服」。

不過，也有網友認為，「網路上的私人糾紛我沒有辦法判斷真相，但希望大家在不了解完整事情之前，不要只憑傳聞就對一個真實存在的人下定論」、「夫妻失和，在這裡開戰，還湧入二方支持者留言，google評論是可以這樣用的嗎」。

精華 FAQ

  • 她以前妻身分公開指控趙建銘對前妻與小孩無情無義，並提到對方有不當男女關係、醫術不良等問題，呼籲民眾選診所時要慎重評估。

  • 文章曝光後吸引大量網友湧入朝聖，不少人跟著刷1星負評並留言力挺陳幸妤，導致趙建銘診所的Google商家評分下滑到2.5顆星。

  • 支持者認為她長期真性情、敢說敢當，反對者則認為私人婚姻糾紛不應成為網路評價診所的依據，呼籲在未了解完整事實前不要輕易下結論。

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