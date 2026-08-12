我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

張穎穎發文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出...
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

台前總統陳水扁女兒陳幸妤證實，已正式離婚切斷與趙建銘將近25年的婚姻關係，這段維持將近25年的第一家庭婚姻，歷經趙建銘涉入台開案與入獄風暴後仍難逃破局命運。

陳幸妤畢業於台灣大學牙醫學系，2000年底經由台大醫學院教授韓毅雄介紹，認識當時在台大醫院擔任骨科住院醫師的趙建銘。兩人戀情發展迅速，於2001年9月舉辦世紀婚禮，趙建銘一躍成為第一家庭駙馬爺，婚後陳幸妤陸續生下3名兒子。

不過，陳幸妤與趙建銘這段婚姻，也因為第一家庭的關係被迫攤在陽光下，一舉一動都受到外界關注。2006年趙建銘被爆涉入台開內線交易案謀取暴利，開啟長達16年司法訴訟，陳幸妤因承受龐大媒體壓力數度情緒失控，到了2021年最高法院判處趙建銘有期徒刑3年8個月定谳，趙建銘入獄服刑並於2023年假釋出獄。

在龐大的壓力下，兩人遠離台北政壇南下重新出發，陳幸妤先在2016年開設「陳幸妤牙醫診所」，時任台南市長的賴清德總統親自獻上開幕祝福，當時人在保外就醫中的陳水扁，阿扁還特地到診所當第一個病人。而趙建銘在2023年出獄後，也在台南開設「趙建銘兆福脊椎骨科診所」，陳水扁不僅發文祝賀，還特別介紹玻尿酸、PRP注射等是趙建銘的專長。

諷刺的是，陳幸妤12日在趙建銘診所Google評論區以前妻名義留下1星負評也提及，她二兒子打球骨折，趙建銘僅PRP治療，遲遲未改善，後續接受MRI檢查才發現骨折；而陳幸妤自己的肩膀肌腱曾經斷裂，長達5年被以五十肩方式處理，「都是拿玻尿酸類固醇到我家裡當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子」。

陳幸妤更爆料，男方服刑期間至離婚後仍與診所護理師糾纏不清，讓她決定切斷關係。陳家人證實留言確實為陳幸妤本人所寫，這場自2001年牽手、跨越將近25年情感糾葛的世紀聯姻，最終以決裂留言正式走入歷史。

精華 FAQ

  • 陳幸妤已證實與趙建銘正式離婚，結束兩人將近25年的婚姻關係。這段曾受外界高度關注的第一家庭婚姻，最後仍在長期爭議後破局。

  • 陳幸妤畢業於台大牙醫系，2000年底經教授韓毅雄介紹認識趙建銘，兩人於2001年舉辦婚禮。婚後陸續生下3名兒子，成為第一家庭焦點。

  • 文中指出，趙建銘涉入台開內線交易案後引發長達16年的司法訴訟，並曾入獄服刑。陳幸妤也在留言中指控醫療爭議與男方糾纏不清，最終決定切斷關係。

骨科 陳水扁 台大

上一則

陳幸妤50歲生日證實離婚 陳致中祝姊姊「也無風雨也無晴」

下一則

批傅崐萁輿論炸鍋 韓國瑜聲量飆半年新高「讚聲一面倒」

延伸閱讀

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
阿扁女兒陳幸妤離婚 陳致中祝姊姊「也無風雨也無晴」

阿扁女兒陳幸妤離婚 陳致中祝姊姊「也無風雨也無晴」
上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄

上門女婿出軌女鄰居生子 正宮花17年 終於把兩人送監獄
「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習
別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形

別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形