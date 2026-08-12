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網傳陳水扁女兒陳幸妤「自爆離婚」留1星評論開撕趙建銘

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前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資...
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

台前總統陳水扁女兒陳幸妤近日被網友發現，疑似以本人帳號在丈夫趙建銘的診所「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論留下1星評論，內容稱兩人已離婚且趙建銘在診所亂搞男女關係，「寧願和三個兒子疏離，也要和小三糾纏不清，一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌。」

對於網路流傳消息，陳幸妤本人尚無回應。

陳幸妤與趙建銘皆為醫師，兩人於2001年結婚，婚後兩人育有3名兒子。2006年趙建銘因涉及「台開案」受到高度關注後，外界一度傳出陳幸妤可能與趙建銘分居或離婚。

疑似陳幸妤帳號留言全文

「對前妻對親生兒子都診斷潦草，敷衍了事，二兒子腳骨打球跳起來殺球，骨頭全斷，但只叫他叔叔打PRP，一直沒有好才去拍MRI發現是骨折，小兒子手腕處疼痛多年未好，說不出正確病因，也只建議吃藥打針擦酸痛軟膏。

我的肩膀肌腱斷裂，5年來都是拿玻尿酸類固醇到我家裡當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子，打PRP現在終於死心，去別家東區骨科診所打完PRP，已改善5成以上，本來痛到無法穿衣脫衣無法拿蓮蓬頭，拿水杯，睡覺都會痛醒。

一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌。

他被關期間，一個自稱他診所護理師的人到我陳幸妤牙醫診所鬧事，可能是感情糾紛，總之我沒見到人就發脾氣走了。

另一個護理師許芊芊，在我離婚後，自述趙醫師曾受慕她追求她，但當時我根本不知道任何事情，此女許芊芊，至今依然在診所當任要職，雖然已宣稱結婚，但趙醫師寧願跟三個兒子疏離，還是跟此女糾纏不清。

總之，這診所上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛，是在想如何上位，如何搞男女關係，自身經驗，請大家選診所慎之。」

疑似陳幸妤本人到趙建銘的診所留言區爆料兩人已離婚。（取材自Google評論）
疑似陳幸妤本人到趙建銘的診所留言區爆料兩人已離婚。（取材自Google評論）

精華 FAQ

  • 留言內容指稱兩人已離婚，並批評趙建銘在診所疑有男女關係糾葛，也提到他對前妻與孩子無情無義，進而質疑其醫德與看診態度。

  • 報導指出，陳幸妤與趙建銘都是醫師，兩人於2001年結婚，婚後育有3名兒子。外界過去也曾因趙建銘涉台開案而猜測兩人關係生變。

  • 目前根據報導內容，陳幸妤本人尚未對這則流傳消息做出公開回應，因此相關留言真偽與婚姻狀態仍有待進一步查證。

骨科 Google 陳水扁

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