台灣首富林聰吉曾想賣專利給美國 全靠濟公師父擋下來

立委柯志恩（左二）日前恰巧與川湖科技公司董事長林聰吉（右二）合影，地方人士都說，林聰吉行事低調，根本不像有錢人。（圖／柯志恩競辦提供）

高雄路竹滑軌大廠川湖科技公司股票大漲，創辦人林聰吉躍登台灣首富。黑手及家具製造師傅出身的林聰吉，對品質要求極高，一度因資金周轉困難差點賣掉重要專利，被濟公師父阻止才有今日亮麗成績，目前擁有專利逾3000件。

民進黨 市議員黃明太表示，林聰吉沒有特定政治傾向，不對外交際應酬，也不接受政治人物拜會；濟公師父很靈驗，一路扶持川湖科技，當初股票上市時每股只有30幾元（台幣，下同），師父告知會到300元、500元，七個月前大膽預告會上6000元，沒想到現在已經到1萬2000元。

「所幸當年未賣專利才有今日成績！」黃明太說，川湖剛上市時有一段時間非常辛苦，林聰吉想賣專利給美國度過難關，當時請示師父被阻止才作罷，事後證明當時的堅持是對的，否則川湖不會有今日的亮眼成績。

地方人士說，林聰吉的工廠雖然設在路竹，但他是湖內大湖人，很驚訝他會成台灣新首富，因為林董在地方不活躍、很少在公開場合出現，僅知道他的公司是製造家具滑軌大廠，靠路竹慧賢宮神明庇佑一帆風順，事業起飛後信仰更虔誠，常現身宮廟活動。

林聰吉在1977年先創立湖林企業，以生產塑膠製把手為主，後因家具五金市場需求，開始生產高級鉸鏈。1986年他在高雄路竹創立川湖，因林聰吉來自湖內大湖林家，必須要有水，林木才會茂盛，加上匯川成湖，有容乃大，因而取名為川湖。川湖目前擁有專利逾3000件。

國民黨高雄市長參選人柯志恩恰巧日前活動曾與林聰吉同台，得知台灣首富換人之後，昨日立刻在Threads秀出合照，留言說「原來我也跟台灣首富這麼近過」。