台灣首富林聰吉曾想賣專利給美國 全靠濟公師父擋下來
高雄路竹滑軌大廠川湖科技公司股票大漲，創辦人林聰吉躍登台灣首富。黑手及家具製造師傅出身的林聰吉，對品質要求極高，一度因資金周轉困難差點賣掉重要專利，被濟公師父阻止才有今日亮麗成績，目前擁有專利逾3000件。
民進黨市議員黃明太表示，林聰吉沒有特定政治傾向，不對外交際應酬，也不接受政治人物拜會；濟公師父很靈驗，一路扶持川湖科技，當初股票上市時每股只有30幾元（台幣，下同），師父告知會到300元、500元，七個月前大膽預告會上6000元，沒想到現在已經到1萬2000元。
「所幸當年未賣專利才有今日成績！」黃明太說，川湖剛上市時有一段時間非常辛苦，林聰吉想賣專利給美國度過難關，當時請示師父被阻止才作罷，事後證明當時的堅持是對的，否則川湖不會有今日的亮眼成績。
地方人士說，林聰吉的工廠雖然設在路竹，但他是湖內大湖人，很驚訝他會成台灣新首富，因為林董在地方不活躍、很少在公開場合出現，僅知道他的公司是製造家具滑軌大廠，靠路竹慧賢宮神明庇佑一帆風順，事業起飛後信仰更虔誠，常現身宮廟活動。
林聰吉在1977年先創立湖林企業，以生產塑膠製把手為主，後因家具五金市場需求，開始生產高級鉸鏈。1986年他在高雄路竹創立川湖，因林聰吉來自湖內大湖林家，必須要有水，林木才會茂盛，加上匯川成湖，有容乃大，因而取名為川湖。川湖目前擁有專利逾3000件。
國民黨高雄市長參選人柯志恩恰巧日前活動曾與林聰吉同台，得知台灣首富換人之後，昨日立刻在Threads秀出合照，留言說「原來我也跟台灣首富這麼近過」。
因為他創辦的川湖科技股價近期大漲，帶動個人身價飆升而躍登台灣首富。報導也提到，他長年深耕家具滑軌與五金領域，累積出強大競爭力。 川湖早年上市後經營一度辛苦，林聰吉曾因資金周轉困難，考慮把重要專利賣給美國；但他請示濟公師父後被阻止，最後才沒有出售，事後證明這個決定相當關鍵。 地方人士表示，川湖事業起飛與路竹慧賢宮神明庇佑有關，林聰吉也因此更加虔誠，常出現於宮廟活動。報導同時指出，川湖目前已累積逾3000件專利。
精華 FAQ
因為他創辦的川湖科技股價近期大漲，帶動個人身價飆升而躍登台灣首富。報導也提到，他長年深耕家具滑軌與五金領域，累積出強大競爭力。
川湖早年上市後經營一度辛苦，林聰吉曾因資金周轉困難，考慮把重要專利賣給美國；但他請示濟公師父後被阻止，最後才沒有出售，事後證明這個決定相當關鍵。
地方人士表示，川湖事業起飛與路竹慧賢宮神明庇佑有關，林聰吉也因此更加虔誠，常出現於宮廟活動。報導同時指出，川湖目前已累積逾3000件專利。
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