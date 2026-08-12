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吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」

記者林琮恩／台北即時報導
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台大醫學院院長吳明賢6月23日傳出在家中發生心肌梗塞，且到院前無呼吸心跳（OHC...
台大醫學院院長吳明賢6月23日傳出在家中發生心肌梗塞，且到院前無呼吸心跳（OHCA），先被送至北醫附醫急診後，轉送台大總院救治。(聯合報系資料照)

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下，被緊急送醫救治，迄今逾1.5個月仍未甦醒，台大校長陳文章已簽署公文，由台大醫學院前院長倪衍玄自本月起暫代職務。台大醫院院長余忠仁今天透露吳明賢最新病況，表示「有在幫他做些準備」，即將進入亞急性、長期照顧，而目前吳院長意識尚未恢復。

吳明賢6月底倒下後，先被送至鄰近家中的北醫急救，後續在台大總院接受治療，歷經葉克膜、低溫治療等流程，目前生理徵象穩定，但意識尚未甦醒。余忠仁今天出席記者會時，被媒體問及吳明賢院長病情，他僅表示，院長目前「還是一樣」，但有在為他做些準備，進入亞急性照顧，也就是長期照顧相關準備，而吳院長意識目前尚未恢復。

日前一位熟諳校務運作人士指出，醫學院院長職位雖可由副院長代理，但不適合長期兼任，否則恐影響院務運作，若需要長期代理，通常需由校長指派人選擔任，可將此派令視為校方認為吳院長短期內甦醒機率較低。台大醫學院楓城樂團，上月底為吳明賢舉辦祈福音樂會，團長陳慧玲為他譜曲「楓城晨光」，盼他盡快從病中康復。

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