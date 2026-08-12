陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

中國大陸籍配偶徐春鶯涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，新北地院昨判，應執行有期徒刑7年。(聯合報系資料照)

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共 人士往來並匯報國內政情，新北地院昨(11)判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部 長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

立法院內政委員會今邀請劉世芳、國土署長蔡長展等就「高房價環境下青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討：青年購屋門檻、首購資格認定、年齡限制、申貸年齡與核貸年限總合限制及政策上路對於落實居住正義、健全房市政策與配套措施」等進行專題報告並備質詢。

媒體問及內政部是否註銷徐春鶯台灣身分？劉世芳會前受訪表示，按照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「定居許可辦法」第33條規定，對於台灣的社會安定或國家安全有疑慮時，可按照第33條取消徐春鶯的定居或永久居留資格。

劉世芳補充，現在公文在簽辦中，因為內政部需等法院的正式判決書內容，台灣是法治國家。另劉世芳也說，很多人詢問，徐春鶯如果未來定讞以後，要不要在台灣服刑，「確實沒有錯，因為徐春鶯是在台灣犯罪。」