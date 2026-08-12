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陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

記者張曼蘋／台北即時報導
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中國大陸籍配偶徐春鶯涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，...
中國大陸籍配偶徐春鶯涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，新北地院昨判，應執行有期徒刑7年。(聯合報系資料照)

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院昨(11)判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

立法院內政委員會今邀請劉世芳、國土署長蔡長展等就「高房價環境下青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討：青年購屋門檻、首購資格認定、年齡限制、申貸年齡與核貸年限總合限制及政策上路對於落實居住正義、健全房市政策與配套措施」等進行專題報告並備質詢。

媒體問及內政部是否註銷徐春鶯台灣身分？劉世芳會前受訪表示，按照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「定居許可辦法」第33條規定，對於台灣的社會安定或國家安全有疑慮時，可按照第33條取消徐春鶯的定居或永久居留資格。

劉世芳補充，現在公文在簽辦中，因為內政部需等法院的正式判決書內容，台灣是法治國家。另劉世芳也說，很多人詢問，徐春鶯如果未來定讞以後，要不要在台灣服刑，「確實沒有錯，因為徐春鶯是在台灣犯罪。」

精華 FAQ

  • 新北地院認定徐春鶯涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財及使大陸地區人民非法入境等罪，判處應執行有期徒刑7年，顯示案件涉及多項刑事違法行為。

  • 劉世芳表示，依台灣地區與大陸地區人民關係條例及定居許可辦法第33條，若對社會安定或國家安全有疑慮，可取消其定居或永久居留資格，目前公文已在簽辦中。

  • 劉世芳強調台灣是法治國家，內政部必須等法院正式判決書內容到位，才能依法完成後續程序；若定讞，徐春鶯也可能因在台灣犯罪而面臨在台服刑。

內政部 中共

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