台新冠疫情升溫 門急診單周2.4萬人 死亡、重症雙創新高

疾管署表示，目前新冠重症患者仍以高齡及慢性病族群為主，其中約九成以上未接種本季新冠疫苗。（本報資料照片）

風險激增，上周新冠門急診就診2.4萬人次，新增72例本土重症及14例本土死亡病例，均為本流行季新高，預計近兩周步入高峰期。類流感就醫人數明顯增多，上周逾9萬，疾管署預估再一、兩周就進入流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周本土新冠感染重症病例中，年紀最小者為南部出生一個多月的女嬰，也是這一波新冠疫情 以來，年齡最小的重症個案，患有先天性心臟肺臟等疾病，因未滿六個月無法接種新冠疫苗 ，8月上旬出現咳嗽、食欲下降等症狀，目前仍在新生兒加護病房治療，時有呼吸喘，需使用氧氣。

疫調發現，與女嬰同住接觸者並未接種本季新冠疫苗，其中一名接觸者在7月底曾感染A型流感，另一名在8月初感染新冠病毒。林詠青建議，照顧者應接種新冠疫苗，透過間接保護，避免嬰幼兒感染，另多注意嬰幼兒活動力、食欲及尿量，若有減少，務必就醫檢查。

在14名本土死亡個案中，南部一名60多歲男子本身有癌症病史，最近一次接種新冠疫苗於2023年，之後再沒接種過新冠疫苗。於8月初感染，出現症狀，不幸過世。

疾管署發言人林明誠提醒，65歲以上有慢性疾病或有免疫低下者，應要接種新冠疫苗。

林明誠指出，目前新冠公費抗病毒藥物儲備量充足，抗病毒藥物「倍拉維」還有15.4萬人份、「舒冠效」則有1.7萬人份，「瑞德西韋」庫存14.9萬劑，新冠公費抗病毒藥物儲備量充足。

林明誠也提醒，高風險族群者，如遇到狀況時，應戴上口罩，盡速就醫，以利醫師及早診治，開立抗病毒藥物。

至於流感疫情，上周類流感門急診就診患者累積9萬2075人次，呈緩升趨勢，預期12周內就會進入流行期。上周另新增70例流感併發重症病例（64例H1N1、2例H3N2、4例A未分型）、12例死亡（8例H1N1、1例H3N2、2例A未分型、1例B型）。

林明誠說，最近上呼吸道感染群聚通報件數同步增加，流感陽性群聚事件中檢出病毒以A型為主，且集中於人口密集的養護機構。