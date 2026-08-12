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新光三越接手台北車站改裝 黑白格退場 民團憂禁坐令再起

記者孟嘉美葉冠妤江佩君／台北12日電
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新光三越接手台北車站商場，將重新整建。其中，旅客熟知的黑白格大廳，也將走入歷史。...
新光三越接手台北車站商場，將重新整建。其中，旅客熟知的黑白格大廳，也將走入歷史。（記者胡經周／攝影）

新光三越上個月底接手台北車站商場營運，預計投入十多億元（台幣，下同）改裝，其中為達成北車成為世界之窗的願景，規畫在北車大廳設置精品時鐘及600吋電子大螢幕等設施，而台灣人熟悉的黑白磁磚大廳、微笑地貼確定將走入歷史。這也讓民團憂心，台鐵北車大廳「禁坐令」是否再起。

對於北車大廳規畫，台鐵董事長鄭光遠僅說由新光三越回覆；新光三越執行副總吳昕昌則說，地坪部分會用嶄新面貌呈現。未提到未來是否禁坐。

對此，桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達表示，盼整建後的北車大廳，能延續多元包容思維，讓北車大廳繼續成為不分本國、外國人的重要公共場域，而不是把移工身影抹殺掉。台灣人權促進會也呼籲，期待台鐵與新光在商業之餘，仍能維持公共空間的使用性，且能夠朝非歧視、無排他的設計方向、符號前進。

新光三越與台鐵公司昨舉辦「台北車站ROT商場合作啟動儀式」。吳昕昌表示，未來將以「Window to the World」為發展願景，投資逾10億預算，聚焦升級空間服務、商品、藝文、安全四大面向，採分區分期投入改裝，改裝期維持七成的營運動能，改裝時程預期兩年八個月。

根據新光三越規畫，預計8月底送交整建計畫書，待台鐵核定後就可以分區分期施工，最快於2028年底完工。其中餐飲食品比例將從九成降至七成以下，車站大廳地板不再是過去15年來旅客熟悉的黑白棋盤，而是以較小、長型的方塊，搭配歪斜設計，營造年輕、活力氣氛。雖然一切仍未定案，但吳昕昌明確表示，黑白格將走入歷史。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，車站大廳應能容納移工、無家者，以及不想到商場消費的所有旅客，若藉改裝計畫將空間使用權收回，弱勢族群敵不過空間改變之下，只會造成不利處境的移動。這個移動若與新地點造成衝突，也會反過來形塑更多的歧視，形成負面循環。

汪英達表示，對大眾來說，北車黑白格大廳涵蓋多重意涵，每逢周末移工在此聚會，也是往來乘客席地而坐的休憩空間，幾年前的微笑地貼，更展現了包容與友善，呼籲新光三越保有北車大廳多元文化共融、共榮的精神。

台灣軌道經濟發展協會理事長張學孔也認為，車站大廳若能兼容多元旅人造訪，將有助於觀光發展。

精華 FAQ

  • 新光三越預計以「Window to the World」為願景，投入逾10億元改裝，包含精品時鐘、600吋電子大螢幕與新地坪設計，並以分區分期方式施工，目標在2028年底前完工。

  • 台灣人熟悉的黑白棋盤磁磚與微笑地貼確定將退場，地坪會改成較小、長型方塊搭配歪斜設計，營造年輕活力氛圍；新光三越也明確表示黑白格將走入歷史。

  • 民團擔心北車大廳在商業改裝後，會收回原本作為公共空間的使用權，讓移工、無家者與不消費旅客失去休憩場所，因此呼籲維持非歧視、無排他的設計與使用方式。

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