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留美高中生梁維兒義賣募台幣10萬助弱勢 圓夢出甜點食譜新書

記者黃寅／台中即時報導
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高中女學生梁維兒製作甜點募得10萬元，全數捐助給「德水園身心障礙教養院」。（梁維...
高中女學生梁維兒製作甜點募得10萬元，全數捐助給「德水園身心障礙教養院」。（梁維兒提供）

還在美國讀高中的女學生梁維兒（Wei-er Liang），最近趁著暑假返國，透過自己烘焙製作的甜點募得台幣10萬元（約3098.2美元），捐助給「德水園身心障礙教養院」善行獲得大家稱道。同時，她也高興地告訴大家，她學習烘焙7年、累積了45張甜點食譜的新書「維兒好上手烘焙誌」14日將舉辦新書發表會，希望各界給她鼓勵。

詩人作家、台中市文化局前局長王志誠（路寒袖）和知名烘焙大師武子靖都特別為這位年僅17歲的女學生寫序，支持她對烘焙的熱情，並歡迎大家一起分享她的故事。

梁維兒說，烘焙的興趣起於10歲時在家裡和姊姊、弟弟玩做甜點，因為看到家人吃到她的成品時露出笑容，讓她感覺這是件能「帶給別人快樂」的事，因此很樂在其中，也一路想學下去。爸媽看她很認真，特地為她買了專業烤箱，並經常帶著她去採買麵粉等食材，這個興趣一直未曾改變，至今累積了45張食譜。

她說，45張食譜有布朗尼、馬卡龍和瑪德蓮等各式甜點的作法，都是她自己一路摸索得出的心得。因為朋友吃了經常問怎麼做？她也常贈送食譜給對方，後來心想，何不出本書更方便把心得分享給別人，因此有了出書的想法。她感謝剛上大學的姊姊梁個兒替她畫插畫，讓書更為好看，這也是她個人的第一本書。14日下午二時將在台中市市政北二路的蔦屋書店舉辦新書發表會。

至於義賣甜點，她說，因為從小看到爸媽經常捐助弱勢，因此她也常想著希望有一天要用自己的力量幫助別人。暑假前，她向親友提出了義賣甜點的想法，沒想到一下就收到4百多張訂單，她也為自己的甜點取名「Well Baked」。

她笑著說，因為怕出貨慢，日前才一返國，連時差都還未調好就動手製作。連續趕了多日，每天從清晨做到半夜，終於把訂單一一消化完，並直到把得款全數捐出才放下一顆心。她說，本著做甜點一樣的心情，看到自己能「帶給別人快樂」心裡很充實，未來還會持續做下去。

高中女學生梁維兒說，烘焙的興趣起於10歲時在家裡和姊姊、弟弟玩做甜點，感覺這是件...
高中女學生梁維兒說，烘焙的興趣起於10歲時在家裡和姊姊、弟弟玩做甜點，感覺這是件能「帶給別人快樂」的事。（梁維兒提供）

高中女學生梁維兒說，烘焙的興趣起於10歲時在家裡和姊姊、弟弟玩做甜點，感覺這是件...
高中女學生梁維兒說，烘焙的興趣起於10歲時在家裡和姊姊、弟弟玩做甜點，感覺這是件能「帶給別人快樂」的事。（梁維兒提供）

梁維兒的新書「維兒好上手烘焙誌」14日將舉辦新書發表會，希望各界給她鼓勵。（梁維...
梁維兒的新書「維兒好上手烘焙誌」14日將舉辦新書發表會，希望各界給她鼓勵。（梁維兒提供）

精華 FAQ

  • 梁維兒趁暑假返國，透過自己烘焙的甜點義賣，共募得台幣10萬元，並將款項全數捐給德水園身心障礙教養院，完成她想用自身力量幫助弱勢的心願。

  • 她推出的第一本書名為《維兒好上手烘焙誌》，收錄45張甜點食譜，內容包含布朗尼、馬卡龍和瑪德蓮等作法，14日下午2時在台中蔦屋書店舉辦發表會。

  • 她從10歲開始和家人做甜點，看到親友吃到成品後的笑容，覺得烘焙能帶來快樂，因此持續投入7年，也因父母長期捐助弱勢，讓她希望透過義賣回饋社會。

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