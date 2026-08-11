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遇到陌生題就想像自己寫過 他靠「獨門抗緊張心理秘方」錄取警專

記者陳宛茜／台北即時報導
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許多人就算大學畢業，也還沒摸索出人生的方向。曾俊銘卻從國中開始，便立下考警專當警察的目標，高二下學期便報名警專補習班。憑藉自律與堅持，他克服初期成績未達門檻的低谷，一步步累積實力，高中畢業前如願考取第一一五期警專社會組，完成自己的夢想。

備考過程並非一帆風順。曾俊銘表示，剛上補習班的第一、二次模擬測驗，他的分數甚至連基本的錄取門檻都達不到。面對重挫、他選擇正面迎戰，在自己不擅長的科目中尋找解決之道。英文是他最弱的科目之一，他透過補習班幫忙，勤背單字與梳理文法結構。

為兼顧課業與考試準備，曾俊銘充分運用讀書時間。他白天上課，利用放學後的空檔及上補習班的時間備考公職；周六、日則往圖書館報到，幾乎全年無休。考警專的學生，不少還會選擇參加學測，但他決定「賭這一把」，專注於警專考試、確定人生就要走這一條路。

警專考試的時間比學測晚。當周遭多數同學已錄取大學、放鬆遊玩時，仍處於備戰狀態的曾俊銘，必須孤軍奮戰。「現在辛苦，是為以後鋪路。」他如此勉勵自己，在校園中找到同樣報考警專的戰友，透過團隊共讀打造專注的氛圍。

警專的複試是體能測驗，但如果初試過了再來準備體能，為時已晚。 曾俊銘從高二下學期就培養健身與運動習慣，同時也調適備考壓力。但他堅持不熬夜，認為這樣會讓白天的讀書更沒精神、記憶力衰退。

「平常心，不要緊張。」曾俊銘上考場時，還有一套獨特的心理秘方—遇到從未見過的陌生題目，他會把題目想像成自己寫過的題目，如此可以不緊張、維持穩定感，發揮應有水準。他建議考生要提早準備，提高自己的「容錯率」、承受更多的失誤。

精華 FAQ

  • 因為他很早就立定要當警察的志向，所以從國中開始就把警專當成明確目標，高二下學期便報名補習班，專心朝警專考試準備，沒有再分散到其他升學路線。

  • 他在模擬考初期分數未達門檻後，改用正面態度補強弱科，尤其透過補習班協助加強英文，勤背單字、整理文法，並利用放學後、周末與圖書館時間持續累積實力。

  • 他的獨門心理秘方是遇到陌生題目時，把題目想像成自己曾經寫過的內容，藉此降低恐慌、保持平常心，再加上提早準備、提高容錯率，讓自己能穩定發揮。

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