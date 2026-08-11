台平均月薪4.9萬 7成勞工未達標 創史上新高

主計總處公布，2026年上半年全體受雇員工的平均月薪是48,981元，不過領不到平均月薪的受僱員工比率，首度超過7成。圖為上班族。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 主計總處公布上半年平均月薪4萬8981元續增，但因移工與部分工時人數增加，領不到平均薪資者首度超過7成；本國籍員工低於平均比率則連兩年下降。

主計總處昨天公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4萬8981元、年增2.88%，薪資持續成長，不過，領不到平均月薪的受僱員工比率，首度超過七成、達70.03%，寫下2020年有統計以來新高。

超過七成員工領不到平均薪資水準，是否意味薪資不均現象加劇？主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，除以往大家所知的科技業高薪拉高平均薪資因素外，也與移工及部分工時人數增速比本國籍員工快有關；若單就本國籍受僱員工觀察，低於平均薪資比率反而連續兩年下降。

譚文玲分析，全體受僱員工包含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工，但移工及部分工時薪資都低於本國籍全時受僱者，當其增速快於本國籍勞工，就會拉高全體受僱員工低於平均值比率。去年6月產業移工52.7萬人，今年6月增加3.7萬人至56.4萬人；部分工時員工也從去年上半年平均40.1萬人，增至今年上半年41.1萬人。

主計總處統計，觀察今年1至6月，全體受僱員工每月經常性薪資平均數為4萬8981元，較去年同期增加2.88%，累計總薪資平均數則增加3.48%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年成長1.16%，累計實質總薪資平均數成長1.75%、創近九年同期最高。

對於累計前6月實質經常性薪資成長1.16%，創六年同期新高，譚文玲說，經常性薪資除每月固定本薪外，也有廠商按月發放的獎金，因此除了最低工資調漲帶動增幅外，廠商因業績提升加薪及加發按月獎金也有關係；另一個狀況則是今年上半年物價漲幅為1.69%，是從2022年以來最低，也帶動加薪幅度高於物價漲幅。

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