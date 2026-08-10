我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

演習降速變斷網？藍委實測手機全斷 盧秀燕：南部為何不用

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
和漢光42號演習同步舉行的「2026城鎮韌性演習」，在中部七縣市登場，今年首度納...
和漢光42號演習同步舉行的「2026城鎮韌性演習」，在中部七縣市登場，今年首度納入行動網路降速演練，藍營立委實測「根本就是斷網」。（記者黃仲裕／攝影）

台灣城鎮韌性演習昨在中部登場，並首度納入行動網路降速演練。擔任指揮官的政委季連成指出，昨天演練順利落幕，沒有突發狀況，13日在北部縣市的演練照常，但會加強防空演習的人車管制。不過，國民黨立委葛如鈞派員在中部實測表示，手機行動網路完全斷掉、谷歌網站連不上，「很明確就是斷網，真的不是降速」。對於南部演習不必測試網路降素，中部與北部卻需要，台中市長盧秀燕質問：「不曉得中央思考是什麼？」

葛如鈞說，如果真的只有降速至1%，1000Mbps的網速應該要能測得出10Mbps，但實際上測速軟體完全沒辦法運作。一個沒有戰爭的國家，政府竟主動斷了約700萬人的行動網路，在全世界絕無僅有；NCC至今沒有提供經濟金融損失的評估，且國家級警報只能用在防災，不能用在演習，他呼籲全民關注，否則政府手握「斷網」武器，想用就用。

對於葛如鈞質疑「斷網」，季連成說，不評論個人意見，但地方政府在文字傳輸上並無問題，根據三大電信業者現場提供的降速曲線圖，都有達到政府要求，完全沒有斷掉，數據可被查核。

季連成說，防空警報意味台灣遭受空襲威脅，演練情境是模擬基地台受損，從開始降速到結束，時長約15至20分鐘；從結果而論，降速演練順利圓滿，警消、醫療、交通、金融等重大公共服務均未受到重大影響。降速演練期間，政府啟動備援機制，在醫院、火車站及軍事基地周邊等重要場所架設機動式基地台，且在確保海底電纜完整性的前提下，固網與Wi-Fi都能使用，若這兩者出現問題，則會啟動微波系統。

季連成也表示，中部七縣市的視訊官員都認為沒問題，反而檢討防空演習期間仍有人車移動。13日仍降速演練，但加強人車管制力道。國防部表示，兩場測試結果，漢光演習會後將討論。

台中市長盧秀燕指出，南部為何不降速演練，不曉得中央思考是什麼？中央辦演習，中市府就是協助民眾生活盡量不受影響。

演習期間，一名台中網友表示，網速慢到彷彿回到十多年前的3G時代。不少人也自嘲，難得體驗半小時「無網生活」。68歲黃先生說，平時高度依賴手機網路，這次演習讓他意識到「數位備援」重要性。台中台鐵站一名鍾姓女乘客則質疑為何南部演習不必降速？「就因為是綠的嗎？」

部分在室外或無法連接Wi-Fi的民眾說，因網速過慢無法完成線上結帳或載入條碼，店家臨時改回現金交易。一名余姓高中生沒有現金，在手搖飲店等到網路恢復才完成結帳。

精華 FAQ

  • 演習首度納入行動網路降速演練，模擬基地台受損情境，並搭配防空警報與人車管制，檢驗醫療、交通、金融等關鍵服務在網路受限時的應變能力。

  • 他派員實測後發現手機行動網路幾乎完全無法使用，連 Google 都連不上，測速軟體也無法運作，認為若只是降到 1% 不應如此，質疑政府實際上是直接斷網。

  • 季連成表示三大電信業者的曲線圖顯示有達到要求，地方傳輸也正常，且備援基地台、固網、Wi-Fi與微波系統都可支援；盧秀燕則質疑南部未演練降速，認為中央規畫不一致。

谷歌 國民黨 盧秀燕

上一則

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

下一則

台玻夫人首談喪子 爆婆媳不和 親友批「僅過問喪禮費」冷血

延伸閱讀

警報該更響…台城鎮韌性演習降網速登場 WSJ：民眾反應冷

警報該更響…台城鎮韌性演習降網速登場 WSJ：民眾反應冷
台斷網演習周一登場 WSJ採訪民眾反應…「警報可能要更響亮」

台斷網演習周一登場 WSJ採訪民眾反應…「警報可能要更響亮」
城鎮韌性防空演習網路降速 NCC估1700萬人受影響

城鎮韌性防空演習網路降速 NCC估1700萬人受影響
漢光演習 M1A2T主力戰車首度開進桃園國際機場

漢光演習 M1A2T主力戰車首度開進桃園國際機場

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%